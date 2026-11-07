کد خبر: 1389138
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی
جلالی:

همکاری‌های نظامی ایران و روسیه ادامه دارد

32 سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو از ادامه همکاری‌های نظامی کشورمان و روسیه خبر داد.

جوان آنلاین: کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در یک گفتگوی تلویزیونی خاطر نشان کرد: در جریان نشست ۳ ساعته، صمیمانه میان دکتر رضایی و ولادیمیر پوتین، طرفین در فضایی کاملاً همگرایانه به بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های کلان و راهبردی دو کشور پرداختند.

به گزارش تسنیم، در این دیدار، تصمیمات مهم جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسریع در ساخت خط‌آهن رشت-آستارا و تکمیل کریدور بین‌المللی شمال-جنوب تشریح شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ابعاد عملیاتی ابرپروژه راهبردی انتقال گاز فدراسیون روسیه به جمهوری اسلامی ایران و سایر حوزه‌های همکاری متقابل مورد بازخوانی و همفکری دقیق قرار گرفت که نشان‌دهنده انطباق کامل مواضع تهران و مسکو در تعمیق مناسبات دو‌جانبه و منطقه‌ای است

 تجربه نقض توافقات عمان، ژنو و اسلام‌آباد برای پوتین تشریح شد

سفیر کشورمان در مسکو افزود: در جریان گفتگوی راهبردی با رئیس‌جمهور روسیه، مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران پیرامون بدعهدی‌های مکرر آمریکا و بی‌اثری مذاکرات مستقیم بدون اخذ تضمین‌های واقعی تشریح شد.

به گفته وی، سرلشکر رضایی با اشاره به محتوای نامه «ونس» و تبیین پاسخ ایران، تصریح کرد که صرفِ مذاکره هرگز پایه‌گذار پایان جنگ نخواهد بود؛ چرا که تجربه تاریخی اثبات کرده واشنگتن همواره از فرایند گفت‌و‌گو به‌عنوان ابزار تهاجم و نقض عهد استفاده کرده است.

جلالی اظهار داشت: بر اساس این تبیین تاریخی، ایران در چندین مرحله از جمله پس از نامه ترامپ به امام شهید و گفت‌و‌گو‌ها در عمان، مذاکرات ژنو پس از جنگ ۱۲ روزه، و توافقات بیانیه اسلام‌آباد در میانه مسیر دیپلماسی مورد حمله متجاوزان قرار گرفت.

وی افزود که همچنین آمریکایی‌ها با دور زدن توافق خط عبور در تنگه هرمز و عمان، بدعهدی خود را به اثبات رساندند. از این رو، شرط اساسی هرگونه اقدام دیپلماتیک، پذیرش کامل و بی‌قیدوشرط «هفت شرط راهبردی جمهوری اسلامی ایران» از سوی آمریکا اعلام شد.

 روسیه رفتار تبعیض‌آمیز آژانس را محکوم کرد

سفیر ایران در روسیه ادامه داد: در جریان گفت‌و‌گو‌های راهبردی، منطق قاطع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بی‌اثری مذاکرهِ صرف و لزوم اجرای شروط راهبردیبا توجه به تجربه سه بار نقض تعهد و دو بار تهاجم نظامی مستندمورد پذیرش و درک طرف روسی قرار گرفت.

وی گفت: در محور هسته‌ای، فدراسیون روسیه رفتار تبعیض‌آمیز و خارج از قواعد آژانس در قبال ایران را قبول دارد؛ چنان‌که مقامات ارشد روس بار‌ها به پایبندی کامل ایران اشاره کرده و تهاجم به تأسیسات هسته‌ای کشور را محکوم ساخته‌اند.

جلالی که با برنامه تلویزیونی به وقت ایران شبکه خبر گفت‌و‌گو می‌کرد، اظهار داشت: در خصوص احتمال خروج ایران از NPT، قدرت‌های بزرگ به دلیل اتکای بخشی از نفوذ خود به ساختار سازمان‌های بین‌المللی، ملاحظات و احتیاط‌های خاص خود را در گفت‌و‌گو‌ها مطرح می‌کنند.

 همکاری‌های نظامی ایران و روسیه ادامه دارد

سفیر ایران در مسکو در ادامه گفت:ایران و روسیه دارای همکاری‌های نظامی طولانی‌مدت و قرارداد‌های مشخص دفاعی هستند و حوزه امنیت همواره بخش محوری گفت‌و‌گو‌های دو طرف را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: دو کشور به دلیل برخورداری از تهدیدها، چالش‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مشترک، مواجهه هم‌افزا با رفتار‌های تهدیدآمیز را ضرورتی استراتژیک دانسته و رایزنی در خصوص تعمیق همکاری‌های نظامی-دفاعی را در عالی‌ترین سطوح مدیریتی دنبال می‌کنند.

برچسب ها: کاظم جلالی ، ایران ، روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

شاخ امریکا را خواهیم شکست

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

مشق مقاومت

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

پایان را ما می‌نویسیم

۱۵ سال سند بدون تحول!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

نامه عارف برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار