بیش از ۲ هزار ساختمان در غزه در معرض فروریختن است

جوان آنلاین: اداره دفاع مدنی نوار غزه روز شنبه اعلام کرد که این منطقه در پی آب‌گرفتگی ده‌ها چادر آوارگان و مراکز اسکان بر اثر بارندگی، با فاجعه انسانی روبه‌رو است.

بر اساس بیانیه این اداره، بیش از ۲ هزار ساختمان در نوار غزه در معرض خطر فروریختن قرار دارند و در صورت عدم اجازه ورود تجهیزات لازم برای رسیدگی به این ساختمان‌ها، احتمال فروپاشی آنها وجود دارد.

این نهاد از کشور‌های ضامن آتش‌بس و کمیته ملی اداره نوار غزه خواست برای نجات ساکنان این منطقه مداخله کنند.

اداره دفاع مدنی غزه همچنین اشاره کرد که بارندگی‌ها موجب ریزش جزئی سه ساختمان در این منطقه شده و جان غیرنظامیان را به خطر انداخته است.

این نهاد بار دیگر با اشاره به آب‌گرفتگی ده‌ها چادر و مرکز اسکان، درباره وخامت وضعیت انسانی در نوار غزه هشدار داد.