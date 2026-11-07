۶ عملیات موشکی و پهپادی در عمق خاک عربستان انجام دادیم

نیرو‌های مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای از اجرای ۶ عملیات نظامی نوعی و گسترده با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد‌های انهدامی علیه مواضع حیاتی، تاسیسات نفتی و تجمع نظامیان در عمق خاک عربستان سعودی خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، در این بیانیه آمده است که این عملیات‌ها در پاسخ به «جنایات اخیر ائتلاف سعودی»، به‌ویژه بمباران بازار «الحضاره» در شهرستان «الوازعیه» استان تعز که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی انجامید و همچنین حمله مرگبار به مناطق مسکونی در شهرستان «بنی حشیش» (که به تخریب دست‌کم ۶ منزل و شهادت شمار زیادی از غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان منجر شد) صورت گرفته است.

جزئیات ۶ عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به شرح زیر است:

۱. عملیات نخست: فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، مخازن نفتی و برج تقطیر شرکت آرامکو در ریاض را هدف قرار داد و با موفقیت به اهداف خود رسید.

۲. عملیات دوم: تاسیسات شرکت آرامکو در منطقه «خریص» را هدف قرار داد و با موفقیت اصابت کرد.

۳. عملیات سوم: ایستگاه پمپاژ شماره ۸ در منطقه «الدوادمی» را هدف قرار داده و با موفقیت منهدم کرد.

۴. عملیات چهارم: تجمع نظامیان و تجهیزات ائتلاف سعودی در اردوگاه گارد ملی در «نجران» را هدف قرار داد که به کشته و زخمی شدن شماری زیادی از نیرو‌های دشمن منجر شد.

۵. عملیات پنجم: تجمع نیرو‌های وابسته به ائتلاف را در شرق استان «الجوف» طی سه مرحله هدف قرار داد و موجب کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از نیرو‌های تحت امر افسر سعودی «فارس الشمری» شد.

۶. عملیات ششم: تجمعات نیرو‌های ائتلاف سعودی را در شرق شهرستان‌های «رغوان» و «مدغل» در استان «مأرب» (تحت فرماندهی فارس الشمری) هدف قرار داد که تلفات سنگینی به جای گذاشت.

نیرو‌های مسلح یمن در پایان بیانیه خود تأکید کردند که در برابر «جنایات عربستان سعودی» کوتاه نیامده و انتقام خون شهروندان خود را خواهد گرفت و ریا ض بهای سنگینی برای تجاوزات خود پرداخت خواهد کرد.

ارتش یمن همچنین بر تداوم عملیات‌های خود در عمق خاک عربستان، تداوم معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید» تا توقف تجاوزات تأکید کرد.