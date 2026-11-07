تیم فوتبال آرسنال درجریان هفته دهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، برابر میهمانش هال‌سیتی به برتری رسید.

جوان آنلاین: درجریان هفته دهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیم فوتبال آرسنال از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه امارات میزبان هال‌سیتی بود که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان آرتتا به پایان رسید.

تک گل آرسنال را مارتین اودگارد در دقیقه ۷۲ به ثمر رساند. آرسنال با این پیروزی ۲۷ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد. هال‌سیتی هم با ۱۱ امتیاز سیزدهم است.

همچنین در جریان هفته نهم بوندسلیگای آلمان، در ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک میزبان الفرسبرگ بود که این دیدار در نهایت با برتری دو بر یک دورتموند به پایان رسید.

برای دورتموند در این دیدار فلیکس انمچا در دقایق ۵۵ و ۷۱ گلزنی کرد.

شاگردان نیکو کواچ با ۲۱ امتیاز تیم دوم جدول هستند و الفرسبرگ با ۱۳ امتیاز هفتم است.

همچنین بایرن‌مونیخ هم میهمان ماینتس بود که این دیدار در نهایت با برتری دو بر یک شاگردان کمپانی همراه باشد تا آنها همچنان صدرنشین بوندسلیگا باشند. ماینتس هم با ۱۰ امتیاز تیم دهم جدول است.

گل‌های بایرن را در این دیدار یوشوا کیمیش در دقیقه ۱۴ و لنارت کارل در دقیقه ۵۷ به ثمر رساندند.