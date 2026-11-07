کندوان بسته است؛ احتمال ریزش سنگ و سیلاب

فرمانده پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از انسداد محور کندوان در مسیر رفت و برگشت به دلیل بارش‌های شدید، احتمال ریزش سنگ، رانش زمین و وقوع سیلاب خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ هادی عبادی شامگاه شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به بارش‌های سنگین و رگباری در محور کندوان، ارتفاعات البرز و محدوده هزارچم تا سیاه‌بیشه، احتمال ریزش سنگ، رانش زمین و جاری شدن سیلاب در نقاط مختلف این محور وجود دارد.

وی افزود: در پی هماهنگی‌های انجام‌شده با فرماندهی انتظامی استان مازندران، رئیس پلیس راه فراجا و با توجه به تصمیم مدیریت بحران استان و نظر استاندار مازندران، محور کندوان در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود شده است.

فرمانده پلیس راه مازندران با بیان اینکه این محدودیت در حوزه استحفاظی استان‌های مازندران و البرز اعمال شده است، تصریح کرد: انسداد محور تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

عبادی از مسافران و رانندگان خواست برای تردد بین دو استان از محور‌های جایگزین هراز و سوادکوه استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به شرایط نامساعد جوی و هشدار‌های هواشناسی، به شهروندان و مسافران توصیه کرد در صورت نداشتن ضرورت، سفر خود را به روز‌های آینده موکول کنند.

فرمانده پلیس راه مازندران تأکید کرد: رانندگان از اصرار بر تردد در محور‌های پرخطر خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی و اطلاع‌رسانی پلیس راه پیگیری کنند.