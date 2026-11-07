بورل: ترامپ فردی بسیار خطرناک برای جهان است

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، جوزف بورل مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی اعلام کرد که با وجود پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، ترامپ همچنان از قدرت وتو برخوردار است و همچنان «فردی بسیار خطرناک برای جهان» به شمار می‌آید.

به گزارش مهر، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد: وقتی ترامپ جنگ عیله ایران را آغاز کرد، تنها صدای منتقد در اروپا اسپانیا بود. اروپایی‌ها هرچه ترامپ بر آن‌ها تحمیل می‌کند را می‌پذیرند.

این دیپلمات ارشد پیشین اتحادیه اروپا همچنین به وضعیت متزلزل روابط دو سوی اقیانوس اطلس اشاره کرده و گفت که «اروپایی‌ها در برابر آمریکا، بازی تسلیم را در پیش گرفته‌اند.»