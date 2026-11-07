شیخ الدقاق با هشدار درباره پیامد‌های ادامه محاکمه علمای بحرین، آن را نمایشی و مضحکه‌ای سیاسی توصیف کرد.

جوان آنلاین: شیخ عبدالله الدقاق، عالم برجسته بحرینی تصریح کرد که پیروزی علمای بحرین و مظلومان بر اساس سنت‌های الهی و قوانین قرآنی، حتمی است.

به گزارش تسنیم، وی درباره پیامد‌های ادامه محاکمه علما هشدار داد و این محاکمه را نمایشی و مضحکه‌ای سیاسی توصیف کرد. وی همچنین تصریح کرد که اعتقاد به اصل ولایت فقیه لزوماً به معنای عضویت در یک تشکیلات یا وابستگی به دولتی خارجی نیست.

الدقاق در سخنانی در برنامه «محاکمه را متوقف کنید»، اظهار داشت که قرآن کریم به سنت‌های تاریخی حاکم بر جوامع انسانی اشاره کرده است.

وی در این زمینه پنج سنت الهی را برشمرد: مهلت دادن، استدراج، پیامد‌های ظلم، انتقام الهی، و وعده پیروزی مؤمنان.

شیخ الدقاق ا استناد به آیاتی از قرآن کریم، از جمله «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ» (آنان را از جایی که نمی‌دانند، به‌تدریج گرفتار خواهیم کرد)، «فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا» (پس از مجرمان انتقام گرفتیم) و «وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» (یاری مؤمنان بر عهده ما حقی است)، تأکید کرد که خداوند به ستمگر مهلت می‌دهد، اما او را به حال خود رها نمی‌کند؛ سرانجام ظلم، شکست و زیان است و پیروزی مؤمنان و مظلومان، وعده‌ای الهی به شمار می‌رود.

وی همچنین روند محاکمه علمای بحرین را مورد انتقاد قرار داد و پنج نکته درباره عدم سلامت روند دادرسی و تضمین‌های مربوط به حق دفاع را مطرح کرد. به گفته شیخ الدقاق، شاهدان در ۴۰ درصد از اظهارات خود اعلام کرده بود که سخنان خود را به یاد نمی‌آورند. همچنین ۵۰ نفر از مجموع ۵۶ عالم مورد بازجویی، بدون حضور وکیل مدافع مورد تحقیق قرار گرفتند؛ این در حالی بود که درخواست‌های رسمی برای حضور وکیل ارائه شده بود.

الدقاق افزود که بازجویی از ۴۷ عالم بین ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح انجام شده است و شماری از آنان از قرار گرفتن در معرض خستگی و فرسودگی شدید سخن گفته‌اند.

به گفته وی، ۸۵ درصد از اظهارات ثبت‌شده در صورت‌جلسات، مشابه یکدیگر بوده‌اند؛ مسئله‌ای که درباره چگونگی تنظیم این اظهارات تردید‌هایی ایجاد می‌کند، به‌ویژه آنکه برخی از علما انتساب اظهارات مذکور به خود را رد کرده‌اند.

شیخ الدقاق با اشاره به حجم پرونده محاکمه اظهار داشت که بر اساس ارقام اعلام‌شده، این پرونده حدود ۱۶ هزار صفحه را دربر می‌گیرد و افزون بر آن، پیوست‌های مالی آن نیز نزدیک به ۱۰ هزار صفحه است. به گفته وی، وکلا با وجود درخواست‌های مکرر، نتوانسته‌اند تمام اسناد و مدارک را بررسی کنند. او در همین زمینه پرسید که در چنین شرایطی، تا چه اندازه می‌توان از فراهم بودن تضمین‌های لازم برای یک محاکمه عادلانه سخن گفت؟

الدقاق این محاکمه را «جنایتی علیه تشیع در بحرین» توصیف کرد و گفت که این اقدام، مذهب شیعه امامی جعفری، اسلام و یکی از مؤلفه‌های اصلی جامعه بحرین را هدف قرار می‌دهد. وی هشدار داد که ادامه فشار بر علما و مقابله با اعتقادات مردم می‌تواند پیامد‌های خطرناکی به دنبال داشته باشد و خواستار توقف این اقدامات شد.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد که این محاکمه «از اساس و از تمام جهات باطل است» و اعلام کرد که آن را به رسمیت نمی‌شناسد. الدقاق ضمن ابراز اطمینان درباره پیروزی علما و مظلومان، گفت: «پس بشارت باد بر شما،‌ای ملت بحرین! بشارت باد بر شما،‌ای امت اسلام!».