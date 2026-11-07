کد خبر: 1389104
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار شیخ الدقاق درباره پیامد‌های ادامه محاکمه علمای بحرین

3 شیخ الدقاق با هشدار درباره پیامد‌های ادامه محاکمه علمای بحرین، آن را نمایشی و مضحکه‌ای سیاسی توصیف کرد.

جوان آنلاین: شیخ عبدالله الدقاق، عالم برجسته بحرینی تصریح کرد که پیروزی علمای بحرین و مظلومان بر اساس سنت‌های الهی و قوانین قرآنی، حتمی است.

به گزارش تسنیم، وی درباره پیامد‌های ادامه محاکمه علما هشدار داد و این محاکمه را نمایشی و مضحکه‌ای سیاسی توصیف کرد. وی همچنین تصریح کرد که اعتقاد به اصل ولایت فقیه لزوماً به معنای عضویت در یک تشکیلات یا وابستگی به دولتی خارجی نیست.

الدقاق در سخنانی در برنامه «محاکمه را متوقف کنید»، اظهار داشت که قرآن کریم به سنت‌های تاریخی حاکم بر جوامع انسانی اشاره کرده است.

وی در این زمینه پنج سنت الهی را برشمرد: مهلت دادن، استدراج، پیامد‌های ظلم، انتقام الهی، و وعده پیروزی مؤمنان.

شیخ الدقاق ا استناد به آیاتی از قرآن کریم، از جمله «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ» (آنان را از جایی که نمی‌دانند، به‌تدریج گرفتار خواهیم کرد)، «فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا» (پس از مجرمان انتقام گرفتیم) و «وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» (یاری مؤمنان بر عهده ما حقی است)، تأکید کرد که خداوند به ستمگر مهلت می‌دهد، اما او را به حال خود رها نمی‌کند؛ سرانجام ظلم، شکست و زیان است و پیروزی مؤمنان و مظلومان، وعده‌ای الهی به شمار می‌رود.

وی همچنین روند محاکمه علمای بحرین را مورد انتقاد قرار داد و پنج نکته درباره عدم سلامت روند دادرسی و تضمین‌های مربوط به حق دفاع را مطرح کرد. به گفته شیخ الدقاق، شاهدان در ۴۰ درصد از اظهارات خود اعلام کرده بود که سخنان خود را به یاد نمی‌آورند. همچنین ۵۰ نفر از مجموع ۵۶ عالم مورد بازجویی، بدون حضور وکیل مدافع مورد تحقیق قرار گرفتند؛ این در حالی بود که درخواست‌های رسمی برای حضور وکیل ارائه شده بود.

الدقاق افزود که بازجویی از ۴۷ عالم بین ساعت ۱۰ شب تا ۷ صبح انجام شده است و شماری از آنان از قرار گرفتن در معرض خستگی و فرسودگی شدید سخن گفته‌اند.

به گفته وی، ۸۵ درصد از اظهارات ثبت‌شده در صورت‌جلسات، مشابه یکدیگر بوده‌اند؛ مسئله‌ای که درباره چگونگی تنظیم این اظهارات تردید‌هایی ایجاد می‌کند، به‌ویژه آنکه برخی از علما انتساب اظهارات مذکور به خود را رد کرده‌اند.

شیخ الدقاق با اشاره به حجم پرونده محاکمه اظهار داشت که بر اساس ارقام اعلام‌شده، این پرونده حدود ۱۶ هزار صفحه را دربر می‌گیرد و افزون بر آن، پیوست‌های مالی آن نیز نزدیک به ۱۰ هزار صفحه است. به گفته وی، وکلا با وجود درخواست‌های مکرر، نتوانسته‌اند تمام اسناد و مدارک را بررسی کنند. او در همین زمینه پرسید که در چنین شرایطی، تا چه اندازه می‌توان از فراهم بودن تضمین‌های لازم برای یک محاکمه عادلانه سخن گفت؟

الدقاق این محاکمه را «جنایتی علیه تشیع در بحرین» توصیف کرد و گفت که این اقدام، مذهب شیعه امامی جعفری، اسلام و یکی از مؤلفه‌های اصلی جامعه بحرین را هدف قرار می‌دهد. وی هشدار داد که ادامه فشار بر علما و مقابله با اعتقادات مردم می‌تواند پیامد‌های خطرناکی به دنبال داشته باشد و خواستار توقف این اقدامات شد.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد که این محاکمه «از اساس و از تمام جهات باطل است» و اعلام کرد که آن را به رسمیت نمی‌شناسد. الدقاق ضمن ابراز اطمینان درباره پیروزی علما و مظلومان، گفت: «پس بشارت باد بر شما،‌ای ملت بحرین! بشارت باد بر شما،‌ای امت اسلام!».

برچسب ها: علمای بحرین ، شیخ الدقاق ، بحرین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

شاخ امریکا را خواهیم شکست

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

مشق مقاومت

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

پایان را ما می‌نویسیم

۱۵ سال سند بدون تحول!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

نامه عارف برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار