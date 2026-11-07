جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در مصاحبه‌ای با گروه رسانه‌ای «فونکه» (Funke) گفت که برلین دیگر نمی‌تواند سامانه‌های پدافند هوایی «پاتریوت» را در اختیار اوکراین قرار دهد، زیرا این کار ممکن است باعث ایجاد خلأ‌های حیاتی در سیستم دفاعی خود آلمان شود.

به گزارش مهر، وزیر دفاع آلمان اعلام کرد: تأمین تجهیزات، به‌ویژه سامانه‌های پاتریوت، دشوار شده است. آلمان تاکنون چندین سامانه و تعداد زیادی موشک هدایت شونده به کی یف تحویل داده است. در حال حاضر، امکان انجام کاری بیش از این برای ما وجود ندارد.

بوریس پیستوریوس اضافه کرد: هر تجهیزاتی که اکنون واگذار کنیم، تا مدتی قابل جایگزینی نخواهد بود و این مسئله باعث ایجاد خلأ‌هایی در [سیستم دفاعی]ما می‌شود که نمی‌توانیم اجازه دهیم رخ دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که سایر کشور‌ها «اقدامات بسیار کمتری انجام داده‌اند» و افزود که آلمان از شرکای خود انتظار دارد تلاش هایشان را افزایش دهند.

پیستوریوس گفت: ما باید در نشست بعدی گروه تماس اوکراین در اواسط ماه نوامبر، گفتگوی بسیار جدی در این باره داشته باشیم.