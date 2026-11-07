آلمان: امیدی به رویکرد ترامپ درباره اوکراین نیست

وزیر دفاع آلمان گفت طبق اوضاع میدان نبرد، امیدی به رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایجاد صلح در اوکراین نیست.

جوان آنلاین: بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان شامگاه شنبه طی مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی «فانکی مدینگروپ» عنوان کرد: «رویداد‌های چند ماه گذشته هیچ دلیلی برای امید به این که رویکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به سرعت به آتش‌بس منجر شود، چه برسد به صلح، ارائه نمی‌دهد.»

به گزارش ایسنا، وزیر دفاع آلمان در ادامه تاکید کرد: «هرگونه توافقی بین واشنگتن و مسکو بدون مشارکت اوکراین یا با هزینه آن، غیرقابل قبول خواهد بود. این موضع نه تنها در مورد اوکراین، بلکه در مورد کشور‌های اروپایی نیز صدق می‌کند که منافع امنیتی آنها باید در نظر گرفته شود.»

او همچنین احتمال ارسال سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت بیشتر به اوکراین را رد و اظهار کرد که کشورش در حال حاضر توانایی تامین چنین سامانه‌های بیشتری را ندارد.

وزیر دفاع آلمان در این باره افزود: «آلمان پیش از این چندین سامانه از این دست و تعداد زیادی موشک هدایت‌شونده مرتبط را به اوکراین داده است و فعلا سامانه دیگری ارسال نخواهد کرد. همچنین ارسال سامانه‌های اضافی می‌تواند در شبکه دفاع هوایی خود آلمان شکاف ایجاد کند.»