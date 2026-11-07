واکنش دفتر سیاسی انصارالله به حملات عربستان در روستای «الشریه» یمن

دفتر سیاسی انصارالله یمن جنایت حمله به منازل مسکونی در روستای «الشریه» واقع در شهرستان «بنی حشیش» در استان صنعا را محکوم کرد و آن را بخشی از «زنجیره جنایات عربستان سعودی علیه ملت یمن» دانست.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، این دفتر در بیانیه خود تأکید کرد که «این جنایت میزان خباثت رژیم سعودی را به نمایش می‌گذارد و ادامه‌دهنده پرونده سیاه این رژیم مملو از اقدامات غیر انسانی طی ۱۲ سال گذشته است.»

به گزارش ایرنا، در ادامه این بیانیه آمده است که هدف قرار دادن منازل، مناطق مسکونی و ریختن خون غیرنظامیان، نقض آشکار تمامی ارزش‌ها و اصول دینی، انسانی و اخلاقی به شمار می‌رود.

شبکه المسیره یمن گزارش داد در پی حملات هوایی عربستان به چند منزل مسکونی در منطقه بنی‌حشیش در شرق صنعا، دست‌کم ۲۲ نفر به شهادت رسیدند و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند؛ بیشتر قربانیان این حملات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

حملات هوایی عربستان به چند منزل مسکونی در منطقه بنی‌حشیش در شرق صنعا، به شهادت و مجروح شدن شماری از شهروندان یمنی منجر شده است.

خبرنگار المسیره در صنعا گزارش داد که عملیات بیرون آوردن پیکر شهدا از زیر آوار پنج منزلی که در حملات هوایی عربستان ویران شده‌اند، همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های عربستان در ادامه حملات خود، دو بار امدادگران را در منطقه الشریه در شهرستان بنی‌حشیش هدف قرار دادند و سپس با حمله مجدد به یک منزل دیگر در این روستا، شماری دیگر را به شهادت رساندند و زخمی کردند.

المسیره اعلام کرد که هنگام حضور تیم خبری این شبکه در محل حملات نیز جنگنده‌های عربستان دو حمله هوایی دیگر علیه منازل شهروندان و امدادگران انجام دادند و پرواز هواپیما‌ها بر فراز منطقه همچنان ادامه داشت.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های عربستان همچنین مسیر‌های منتهی به محل حملات در روستای الشریه را هدف قرار دادند و به پرواز‌های گسترده بر فراز این منطقه ادامه دادند.

المسیره همچنین از زخمی شدن تصویربردار این شبکه در پی حمله مجدد جنگنده‌های عربستان به امدادگران و یک منزل مسکونی دیگر در روستای الشریه خبر داد.

به گزارش این شبکه، جنگنده‌های عربستان برای سومین بار امدادگران و منازل مسکونی شهروندان را در روستای الشریه هدف حمله قرار دادند.