اعتراضات گسترده پاریس در شنبه خشم؛ محاصره «کنکورد» توسط پلیس فرانسه

با تشدید و گسترش اعتراضات مردمی در شهر پاریس در شنبه خشم، پلیس فرانسه میدان «کنکورد» را محاصره کرده تا مانع از ادامه تظاهرات در آنجا بشود.

جوان آنلاین: شبکه الحدث هم اکنون پوشش ویژه‌ای از اعتراضات «شنبه خشم» در فرانسه را رسانه‌ای کرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، هزاران معترض در پاسخ به فراخوان‌های تظاهرات، در خیابان‌های پاریس گرد هم آمده‌اند.

خبرنگار الحدث اضافه کرد: پلیس فرانسه میدان «کنکورد» در پاریس را محاصره کرده تا مانع از ادامه برگزاری تظاهرات در آنجا بشود. مقامات، برگزاری تظاهراتی که از سوی جنبش «جلیقه زردها» در نزدیکی ساختمان پارلمان فراخوان شده بود را ممنوع کردند.

تجمعات گسترده‌ای در مرکز پاریس، در شرایطی که وضعیت هشدار امنیتی بالایی برقرار است، در حال انجام است.

الحدث اضافه کرد: اعتراضات علیه گرانی و هزینه‌های بالای زندگی در پاریس و دیگر شهر‌های فرانسه امروز نیز جریان دارد.