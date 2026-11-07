عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران، از تاثیر افزایش هزینه‌های ارزی، حمل‌ونقل و بسته‌بندی بر قیمت تمام‌شده دارو گفت.

جوان آنلاین: محمد همتی، با تشریح وضعیت تخصیص ارز دارو در سال ۱۴۰۵، گفت: در شرایط فعلی، حدود نیمی از نیاز ارزی صنعت دارو از محل ارز مبادله‌ای و نیمی دیگر از طریق ارز ترجیحی تأمین می‌شود و نمی‌توان افزایش قیمت دارو را صرفاً به موضوع ارز ترجیحی نسبت داد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای حوزه دارو در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و مصوبه مجلس شورای اسلامی، سهمیه ارز مبادله‌ای دارو در ابتدا سه میلیارد یورو تعیین شده بود که در فرآیند تنظیم بودجه، این رقم به سه میلیارد دلار تبدیل شد.

همتی افزود: از این میزان نیز بر اساس درخواست سازمان غذا و دارو، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار برای فرآورده‌های خونی و انسولین کسر شد و در نهایت، رقم سه میلیارد دلار مصوب سال ۱۴۰۵ به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و این موضوع طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام شد.

وی درباره میزان تخصیص ارز ترجیحی گفت: از مجموع دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی‌شده، تاکنون حدود دو میلیارد دلار تخصیص یافته است. البته بخشی از این تخصیص مربوط به اسناد و تعهدات باقی‌مانده از سال گذشته بوده و تمامی آن برای تأمین داروی سال جاری اختصاص پیدا نکرده است. بخشی از این منابع باید صرف تسویه مطالبات و تعهدات سال‌های گذشته شود؛ تعهداتی که اسناد دارویی آن از قبل باقی مانده و اکنون باید ارز مربوط به آنها تأمین شود.

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران ادامه داد: با توجه به این شرایط، در حالی که حدود پنج ماه تا پایان سال باقی مانده، تنها ۶۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ترجیحی پیش‌بینی‌شده باقی مانده است.

وی با اشاره به مجموع منابع ارزی حوزه سلامت اظهار کرد: کل منابع ارزی که برای سال جاری به وزارت بهداشت اختصاص داده شده، حدود پنج میلیارد دلار است و مابقی این منابع از محل ارز مبادله‌ای تأمین می‌شود. در بخش ارز مبادله‌ای نیز از مجموع حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو منابع پیش‌بینی‌شده، تاکنون حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخصیص یافته و نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای ماه‌های باقی‌مانده سال در نظر گرفته شده است.

همتی با اشاره به مشکلات ارزی شرکت‌های داروسازی و برخی ابهامات مطرح‌شده درباره افزایش قیمت دارو گفت: در حال حاضر تقریباً نیمی از ارز موردنیاز صنعت دارو به‌صورت مبادله‌ای و نیمی دیگر به‌صورت ترجیحی تأمین می‌شود. از سوی دیگر، در بخش ارز ترجیحی نیز سازمان غذا و دارو با شرکت‌هایی مواجه است که محصولات خود را پیش‌تر با قیمت‌های مصوب عرضه کرده‌اند و اکنون برای تأمین ارز مربوط به آن محصولات با تعهدات گذشته روبه‌رو هستند.

وی تأکید کرد: بنابراین اینکه افزایش قیمت دارو را صرفاً به موضوع ارز ترجیحی یا تغییرات آن نسبت دهیم، تحلیل کاملاً درستی نیست؛ زیرا در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد نیاز ارزی ما از محل ارز مبادله‌ای و حدود ۵۰ درصد دیگر از طریق ارز ترجیحی تأمین می‌شود.

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در ادامه به افزایش هزینه‌های جانبی صنعت دارو اشاره کرد و گفت: علاوه بر مسائل ارزی، هزینه‌هایی که پیش از این شاید تنها یک تا دو درصد از کل هزینه‌های تأمین دارو را تشکیل می‌داد، اکنون سهم قابل توجهی پیدا کرده است. به‌ویژه هزینه حمل محموله‌های دارویی به‌شدت افزایش یافته، در حالی که بخشی از این هزینه‌ها در محاسبات قیمت‌گذاری و قیمت تمام‌شده دارو لحاظ نشده است.

وی افزود: از سوی دیگر، هزینه اقلام بسته‌بندی نیز افزایش غیرطبیعی داشته است. به‌ویژه با توجه به شرایط ایجادشده برای برخی واحد‌های پتروشیمی، قیمت مواد و اقلام موردنیاز بسته‌بندی افزایش یافته و این موضوع نیز مستقیماً بر قیمت تمام‌شده دارو اثر می‌گذارد.

همتی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به شرایط صنعت داروسازی اظهار کرد: امیدواریم تدابیری اتخاذ شود تا بیش از این به صنعت دارو فشار وارد نشود؛ زیرا در نهایت، فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها به مردم و سازمان‌های بیمه‌گر منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: لازم است برای تأمین مواد اولیه، اقلام جانبی و بسته‌بندی نیز تدابیر مناسبی اندیشیده شود تا بتوان هزینه‌های تولید را مدیریت کرد و قیمت تمام‌شده و قیمت نهایی دارویی را که به دست مردم می‌رسد، به‌گونه‌ای اصلاح کرد که به نفع بیماران و کاهش فشار بر هزینه‌های خانوار باشد.

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران همچنین با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی دارو گفت: شرایط فعلی از نظر هزینه‌هایی که به صنعت داروسازی تحمیل می‌شود، رضایت‌بخش نیست. در گذشته ممکن بود کالایی را ظرف دو ماه وارد کشور کنیم، اما اکنون حمل همان کالا در برخی موارد بین چهار تا شش ماه زمان می‌برد.

وی افزود: محموله‌ها ناچارند از مسیر چند کشور عبور کنند و همین موضوع هزینه‌های مضاعفی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. حتی در برخی موارد، کالا در مسیر حمل‌ونقل و در کشور‌های واسطه مفقود می‌شود. اینها مجموعه‌ای از مشکلاتی است که صنعت داروی کشور در شرایط فعلی با آن مواجه است.

همتی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط کشور و بازگشت وضعیت به حالت عادی، مشکلات موجود در مسیر فعالیت شرکت‌های داروسازی کاهش یابد و صنعت داروی ایران بتواند روزبه‌روز پویاتر و شکوفاتر شود.

وی تأکید کرد: امیدواریم نتیجه این بهبود شرایط، در نهایت به بیماران برسد و مردم نیز از دسترسی بهتر به دارو و خدمات درمانی بهره‌مند شوند و سلامت خود را بازیابند.