خبرگزاری رسمی سوریه در واکنش به ادعای رویترز در مورد اعزام نیرو‌های نظامی دمشق به یمن اعلام کرد که گزارش‌ها در مورد اعزام نیرو بی‌اساس است.

جوان آنلاین: خبرگزاری سانا امروز شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک سوریه نوشت که توافق‌نامه‌های نظامی فعلی با عربستان در چارچوب همکاری در زمینه‌های آموزش، تبادل تخصص و مشاوره‌های نظامی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، این منبع دیپلماتیک گفت که بازدید‌ها جهت هماهنگی با سفر مقام‌های عربستان به سوریه در ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد.

طبق گفته این منبع آگاه، این همکاری می‌تواند در آینده به یک توافق‌نامه دفاعی مشترک یا پیوستن سوریه به ائتلاف مکه، طبق منافع مشترک، تبدیل شود.

منبع دیپلماتیک به سانا گفت: صحبت از اعزام نیرو‌های نظامی سوریه به یمن در حال حاضر بی‌اساس است. اولویت‌های سوریه در مرحله آینده بر تحکیم امنیت داخلی، بازسازی و دستیابی به بهبود اقتصادی متمرکز است.

رویترز پیشتر به نقل از دو منبع نظامی سوری و یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شده بود که دمشق علاوه بر اعزام تعداد محدودی نیروی نظامی، در بحبوحه تشدید درگیری‌ها بین ریاض و صنعا از طریق مشاوره و آموزش نظامی از عربستان حمایت می‌کند.

رویترز، به نقل از دو منبع سوری که بصورت مستقیم از این موضوع آگاه هستند، ادعا کرد که ده‌ها نیروی نظامی در هفته‌های اخیر از سوریه به عربستان سعودی منتقل شده‌اند.

این منابع اظهار داشتند که این ماموریت شامل ارائه مشاوره و آموزش است، اما دامنه آن می‌تواند گسترده‌تر شود.