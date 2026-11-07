افزایش شمار قربانیان حمله به مناطق مسکونی در صنعا؛ ۲۵ شهید و ۳۰ مجروح

وزارت بهداشت یمن از افزایش تعداد قربانیان حملات عربستان به مناطق مسکونی شرق استان صنعا به ۲۵ شهید و ۳۰ مجروح خبر داد.

جوان آنلاین: سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد در پی حمله عربستان سعودی به منازل مسکونی شهروندان در روستای «الشریه» واقع در شهرستان بنی‌حشیش در استان صنعا، تاکنون ۲۵ نفر شهید و ۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش ایسنا، وی تأکید کرد این جنایت ادامه جنایات و قتل عام‌هایی است که دشمن سعودی از ۱۲ سال پیش علیه مردم یمن مرتکب شده است.

«مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز در واکنش به این حملات سعودی‌ها گفت: «به همه خانواده‌های شهدای ملت‌مان تعهد می‌دهیم از قاتلان کودکان و زنان که آنان را شاخ شیطان می‌خوانیم، انتقام بگیریم.»

رئیس شورای عالی سیاسی یمن افزود: «عاملان کشتار زنان و کودکان را به دلیل جنایاتی که از طریق هدف قرار دادن بازار‌ها و خانه‌های امن مرتکب می‌شود، همان‌گونه که رژیم صهیونیستی چنین می‌کند، مجازات خواهیم کرد.»