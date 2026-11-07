کد خبر: 1389093
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۵
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زاخارووا: استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین به‌منزله مداخله نظامی است

3 سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ضمن آنکه استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین را «کاملا غیرقابل قبول» خواند، گفت که این اقدام به منزله مداخله نظامی است.

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه عصر شنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: «ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که استقرار نیرو‌های مسلح خارجی در اوکراین، نه از طریق به اصطلاح «ائتلاف کشور‌های مشتاقان» و نه تحت نظارت هیچ انجمن دیگری، کاملا غیرقابل قبول است. استقرار این نیرو‌ها عملا به معنای مداخله نظامی و ایجاد عمدی تهدیدات بیشتر برای امنیت روسیه خواهد بود.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه تاکید کرد: «هر واحد نظامی در اوکراین اهداف مشروع نیرو‌های مسلح روسیه هستند.»

اظهارات ماریا زاخارووا در واکنش به اولین رزمایش نظامی برگزار شده توسط «نیروی چند ملیتی-اوکراین» به عنوان بخشی از «ائتلاف مشتاقان» مطرح شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه با بیان اینکه فرانسه و بریتانیا با استقرار «نیرو‌های چندملیتی» در اوکراین، به دنبال حفظ جای پایی برای مقابله با روسیه هستند، گفت: «کاملا واضح است که غرب همچنان تمایلی به در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی مشروع روسیه ندارد و همچنان به تشدید تنش‌ها دامن می‌زند. لندن و پاریس با استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین، قصد دارند جای پایی برای مقابله با فدراسیون روسیه و تحمیل شکست نظامی به کشورمان حفظ کنند. طرح‌ها برای تحمیل شکست راهبردی به روسیه محکوم به شکست هستند و تمام اهداف و مقاصد تعیین شده در چارچوب عملیات ویژه نظامی محقق خواهد شد.»

وی افزود: «باید درک کرد که مسئولیت این تشدید تنش کاملا بر عهده کسانی خواهد بود که به ماجراجویی‌های نظامی جدید علیه روسیه ادامه می‌دهند، در حالیکه به طور ناموفقی تلاش می‌کنند تا شکست راهبردی کشورمان را رقم بزنند. این نقشه‌ها محکوم به موفقیت نیستند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پایان خاطرنشان کرد: «اروپایی‌ها جایی در میز مذاکره درباره اوکراین ندارند. غرب تمایلی به در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی مشروع روسیه ندارد و همچنان به تشدید تنش‌ها دامن می‌زند.»

«ائتلاف مشتاقان» به ابتکار انگلیس و فرانسه و با شرکت چند کشور دیگر اروپایی و با هدف تقویت امنیت و پدافند هوایی اوکراین و برنامه‌ریزی برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح چند ملیتی به این کشور پس از آتش‌بس تشکیل شده است.

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، اوکراین ، روسیه
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