شهداب به لیگ برتر والیبال برگشت

تیم والیبال شهداب یزد که در اعتراض به تصمیم کمیته انضباطی و اختلاف بر سر قرارداد امیر کرمی از حضور در دیدار هفته دوم لیگ برتر خودداری کرده و فعالیت‌هایش را تعلیق کرد، پس از نشست مدیران این باشگاه با رئیس فدراسیون والیبال به لیگ برتر بازگشت.

جوان آنلاین: تیم والیبال شهداب یزد که پس از اختلاف بر سر قرارداد و مجوز بازی امیر کرمی و در اعتراض به تصمیم کمیته انضباطی، از حضور در دیدار هفته دوم لیگ برتر مقابل مس سونگون خودداری کرده بود و در ادامه فعالیت‌هایش را تعلیق کرد، به لیگ برتر بازگشت.

به گزارش ایسنا، مدیران باشگاه شهداب یزد امروز (شنبه) در نشستی با سیدمیلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، درباره وضعیت این تیم و ادامه حضورش در رقابت‌های لیگ برتر به گفت‌و‌گو پرداختند که در نهایت با بازگشت شهداب به مسابقات همراه شد.

به این ترتیب، نماینده یزد که پیش از این از احتمال کناره‌گیری از لیگ برتر خبر داده بود، بار دیگر در جمع تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها قرار گرفت و قرار است در هفته چهارم برابر طبیعت اسلامشهر به میدان برود.