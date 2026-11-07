کد خبر: 1389083
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

فایننشال‌تایمز: اروپا نگران تضعیف ناتو در توافق احتمالی واشنگتن و مسکو است

3 یک رسانه انگلیسی نوشت مقام‌های اروپایی نگران هستند که توافق امنیتی احتمالی آمریکا و روسیه به تضعیف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و گسترش نفوذ مسکو در قاره اروپا منجر شود.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال‌تایمز نوشت: دولت‌های اروپایی از طرح دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای دستیابی به چارچوبی امنیتی با روسیه در جریان مذاکرات مربوط به پایان جنگ اوکراین ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، مقام‌های اروپایی بیم دارند واشنگتن و مسکو درباره ساختار امنیتی آینده اروپا به توافقی دست یابند که بدون مشارکت کشور‌های اروپایی تنظیم شود و در نهایت به تضعیف ناتو و محدود شدن حاکمیت کشور‌های عضو این ائتلاف منجر شود.

این نگرانی‌ها پس از آن افزایش یافت که ترامپ پس از دیدار با «کریل دمیتریف» نماینده روسیه گفت توافق احتمالی درباره اوکراین می‌تواند فراتر از این کشور باشد و حتی سراسر اروپا را دربرگیرد.

جرد کوشنر، داماد ترامپ نیز اعلام کرده است که واشنگتن در پی ایجاد ترتیباتی عملی برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های امنیتی طرف‌های مختلف و تدوین چارچوبی پایدار برای امنیت و ثبات بلندمدت اروپا است.

فایننشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت که کشور‌های این قاره بر ضرورت مشارکت مستقیم اروپا در هرگونه تصمیم‌گیری درباره امنیت خود تأکید دارند و با مذاکرات موازی درباره آینده امنیت اروپا پیش از پایان جنگ اوکراین مخالفت می‌کنند.

به نوشته این روزنامه، مقامات اروپایی همچنین هرگونه تغییر در ساختار ناتو یا کاهش حضور این ائتلاف در اروپا را غیرقابل قبول می‌دانند. آنان نگران‌اند که روسیه از طرح موضوع تضمین‌های امنیتی برای گسترش حوزه نفوذ خود در اروپا استفاده کند.

فایننشال تایمز نوشت: در غیاب اروپا، قرار است نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین در ابوظبی درباره تحولات جنگ و راه‌های دستیابی به توافق گفت‌و‌گو کنند.

روسیه پیش از آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) خواستار تغییرات اساسی در ترتیبات امنیتی اروپا و محدود شدن گسترش ناتو شده بود. کشور‌های عضو این ائتلاف با این خواسته‌ها مخالفت کرده و بر حق حاکمیت کشور‌ها برای انتخاب ترتیبات امنیتی خود تأکید کرده‌اند.

برچسب ها: اروپا ، ناتو ، آمریکا ، مسکو
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