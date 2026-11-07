آسانی به آسانی باعث شکست استقلال شد

تیم فوتبال استقلال خوزستان موفق شد در یک بازی زیبا و جذاب استقلال را شکست دهد و به رده دوازدهم جدول صعود کند.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر امروز شنبه ۱۶ آبان با قضاوت کوپال ناطمی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال خوزستان پایان رسید. صالح حردانی برای استقلال تهران و سیدمهدی موسوی و عارف رستمی برای استقلال خوزستان گلزنی کردند.

ترکیب استقلال خوزستان:

محمدامین رضایی، محمد اهل شاخه، امیررضا کرمی، فرزاد جعفری، محمدمهدی احمدی، عارف رستمی، عرفان سازگاری (۸۳- امیرمحمد سیمان پور)، عباس شرفی، امیرحسین فرهادی، جواد زرگانی و امید محمدی (۷۰- محمدحسین زواری)

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، عارف آقاسی (کارت قرمز)، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، حسین گودرزی، جلال الدین ماشاریپوف (۷۵- رستم آشورماتوف)، امیرمحمد رزاقی نیا (۶۰- اسماعیل قلی زاده)، یاسر آسانی (کارت زرد) (کارت قرمز)، محمدحسین اسلامی و محمدرضا آزادی (۶۰- سعید سحرخیزان)

شروع آرام دو تیم

بازیکنان دو تیم در دقایق ابتدایی بازی محتاطانه ظاهر شدند و تلاش کردند جریان مسابقه را در اختیار بگیرند؛ به‌طوری که در ۱۵ دقیقه نخست، موقعیت جدی و خطرناکی روی دروازه‌ها ایجاد نشد.

استقلال خوزستان در دقیقه سوم تلاش کرد با طراحی یک حمله به سمت دروازه استقلال پیشروی کند، اما ارسال بازیکن این تیم با واکنش روزبه چشمی دفع شد. سه دقیقه بعد نیز استقلال صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که شوت یاسر آسانی پس از برخورد به دیوار دفاعی راهی به دروازه پیدا نکرد.

در ادامه بازی با ریتمی آرام دنبال شد و تا دقیقه دوازدهم اتفاق خاصی روی دروازه‌های دو تیم رخ نداد. نخستین شوت جدی مسابقه در دقیقه ۱۸ به ثبت رسید. جایی که صالح حردانی از پشت محوطه جریمه استقلال خوزستان اقدام به شوت‌زنی کرد، اما محمدامین رضایی توپ را مهار کرد.

استقلالی‌ها دقایقی بعد حمله دیگری را روی دروازه میزبان ترتیب دادند که ضربه زمینی حسین گودرزی با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت تا این موقعیت نیز برای آبی‌پوشان از دست برود.

امیرحسین فرهادی در دقیقه ۲۳ و در میانه میدان صاحب توپ شد و پس از پیشروی تا نزدیکی محوطه جریمه استقلال، اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او با اختلاف از بالای دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۸ نیز برخورد یکی از بازیکنان استقلال خوزستان با محمدحسین اسلامی باعث مصدومیت وینگر استقلال شد و داور برای دقایقی بازی را متوقف کرد تا شرایط این بازیکن بررسی شود.

استقلال خوزستان فرصت گلزنی را از دست داد

امیرحسین فرهادی بازیکن استقلال خوزستان در دقیقه ۴۳ پس از فرار از خط دفاعی استقلال در موقعیت تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت که دروازه‌بان آبی‌پوشان با خطا روی این بازیکن مانع ادامه حرکت او شد. داور نیز بلافاصله نقطه پنالتی را نشان داد تا استقلال خوزستان صاحب یک ضربه پنالتی شود.

عارف رستمی پشت توپ ایستاد و به آن ضربه زد که به توپ محکم ضربه زد و توپ به بیرون رفت.

شروع نیمه دوم

در دقیقه ۵۷، استقلال صاحب یک ضربه ایستگاهی شد و یاسر آسانی پشت توپ قرار گرفت. ضربه مستقیم این بازیکن به سمت دروازه استقلال خوزستان با واکنش دروازه‌بان میزبان همراه شد و او توپ را از محوطه خطر دور کرد.

پس از این موقعیت، جریان مسابقه بیشتر در میانه میدان دنبال شد و تا دقیقه ۶۲، دو تیم نتوانستند موقعیت جدی دیگری روی دروازه‌ها ایجاد کنند.

صالح حردانی برای استقلال گل کاشت

سرانجام در دقیقه ۶۵ قفل دروازه استقلال خوزستان باز شد. محمدحسین اسلامی با حرکتی زیبا از میان مدافعان حریف عبور کرد و با یک پاس عمقی دقیق، صالح حردانی را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان میزبان قرار داد. حردانی نیز با استفاده از این فرصت، توپ را وارد دروازه کرد تا استقلال تهران با یک گل از حریف خود پیش بیفتد.

استقلال ۱۰ نفره شد

مهاجم استقلال خوزستان در دقیقه ۶۹ در آستانه قرار گرفتن در موقعیت تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی بود که عارف آقاسی با خطای خود مانع ادامه حرکت این بازیکن شد. داور مسابقه نیز این خطا را مستوجب اخراج مستقیم تشخیص داد و با نشان دادن کارت قرمز به آقاسی، استقلال تهران را ۱۰ نفره کرد.

بازیکنان استقلال خوزستان در دقیقه ۸۱ حمله‌ای را روی دروازه استقلال تهران طراحی کردند که ضربه سر بوحمدان با واکنش حبیب فرعباسی همراه شد و دروازه‌بان آبی‌پوشان توپ را در اختیار گرفت.

چهار دقیقه بعد، عارف رستمی در محوطه جریمه استقلال صاحب توپ شد و تلاش کرد با شوت‌زنی دروازه فرعباسی را باز کند، اما ضربه او با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۸۶، استقلال تهران فرصت بسیار خوبی برای افزایش اختلاف داشت. یاسر آسانی در موقعیتی مناسب و از زاویه بسته اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او پس از برخورد به تیرک دروازه به بیرون رفت تا فرصت طلایی آبی‌پوشان برای زدن گل دوم از دست برود.

تعویض طلایی خلیفه اصل پاس گل داد

در حالی که استقلال خوزستان با استفاده از برتری عددی خود به دنبال رسیدن به گل تساوی بود، سرانجام در دقیقه ۸۷ به هدفش رسید. روی ارسال محمدحسین زواری (که در نیمه دوم به زمین آمده بود) به محوطه جریمه استقلال، سیدمهدی موسوی با ضربه سر موفق شد توپ را از خط دروازه عبور دهد و بازی را به تساوی بکشاند تا برتری استقلال تهران پس از دقایقی کوتاه از دست برود.

استقلال ۹ نفره شد!

در شرایطی که استقلال برای کسب پیروزی و رسیدن به گل برتری تلاش می‌کرد، یاسر آسانی در دقیقه ۹۰+۱ به تصمیم کمک‌داور مسابقه اعتراض کرد. کوپال ناظمی نیز در پی این اعتراض، در دو مرحله به این بازیکن کارت زرد نشان داد و او را با کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج کرد تا استقلال در دقایق پایانی ۹ نفره به کار خود ادامه دهد.

کامبک استقلال خوزستان

در دقیقه ۵ + ۹۰ و در حالی که استقلال برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد، خروج اشتباه حبیب فرعباسی از دروازه، فرصت مناسبی در اختیار بازیکنان استقلال خوزستان قرار داد تا میزبان در ضدحمله‌ای سریع به سمت دروازه آبی‌پوشان حرکت کند. در نهایت عارف رستمی موفق شد توپ را وارد دروازه کند و گل دوم استقلال خوزستان را به ثمر برساند تا این تیم در واپسین لحظات بازی از حریف پیش بیفتد و روند شکست‌ناپذیری استقلال تهران نیز به پایان برسد.

با کسب سه امتیاز این بازی استقلال خوزستان ۱۳ امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول صعود کرد و استقلال تهران ۲۰ امتیازی و در رده پنجم جدول باقی ماند. همچنین روند شکست ناپذیری سهراب بختیاری زاده در لیگ برتر نیز شکسته شد.