جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «القاهرة الإخباریة»، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر با «کایا کالاس» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین تحولات منطقه را بررسی کرد.

«نادر زکی» سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که دو طرف در این تماس تلفنی، تحولات منطقه را از جمله تلاش‌های صورت گرفته برای مهار تنش‌ها، احیای آرامش و جلوگیری از تنش‌های نظامی در منطقه بررسی کردند.

وزیر امورخارجه مصر بر اهمیت زیاد ادامه روند مذاکرات تأکید کرد و گفت: گفت‌و‌گو و راه‌حل‌های دیپلماتیک تنها راه جلوگیری از آغاز مجدد درگیری‌های نظامی است.

وی همچنین اهمیت ادامه تلاش‌ها برای اجرای کامل طرح ترامپ در نوار غزه را مورد تأکید قرار داد و درباره خطرات تجاوزات اسرائیل در کرانه باختری از جمله توسعه شهرک‌سازی و تلاش برای تحمیل واقعیت‌های جدید هشدار داد.

عبدالعاطی خواستار تضمین آزادی دریانوردی در آبراه‌های بین‌المللی به عنوان رکن اصلی ثبات منطقه، اقتصاد جهانی، امنیت زنجیره تأمین و تجارت بین‌المللی شد و درباره پیآمد‌های خطرناک هر گونه تهدیدی علیه مسیر‌های مهم حیاتی و امنیت انرژی و غذا به ویژه با توجه به اینکه مصر یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان غلات از جمله گندم در جهان است، هشدار داد.

دو طرف همچنین ترتیبات مربوط به برگزاری دومین دور اجلاس مصر و اروپا را که قرار است سال آینده به میزبانی مصر برگزار شود، بررسی کردند.

وزیر خارجه مصر همچنین با «فیصل بن فرحان» همتای سعودی خود تلفنی گفت‌و‌گو و آخرین تحولات منطقه، تشویق طرف‌ها به خویشتنداری، اولویت‌دهی به گفت‌و‌گو و مذاکره برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه را بررسی کرد.