نخست‌وزیر اسلواکی با زیر سؤال بردن اعتبار نتایج همه‌پرسی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، احتمال دستکاری در آرای آن را مطرح کرد.

جوان آنلاین: رابرت فیکو نخست‌وزیر اسلواکی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «تی‌ای‌۳» با ابراز تردید درباره صحت نتایج همه‌پرسی سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، گفت که احتمال دارد نتایج این همه‌پرسی دستکاری شده باشد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اسلواکی در همه‌پرسی ۱۶ و ۱۷ مه ۲۰۰۳ (۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۲)، با اکثریت قاطع آرای شرکت‌کنندگان با پیوستن به اتحادیه اروپا موافقت کرد و در اول مه ۲۰۰۴ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳) به عضویت این اتحادیه درآمد. همه‌پرسی پیوستن اسلواکی به اتحادیه اروپا در ۱۶ و ۱۷ مه ۲۰۰۳ (۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۲) برگزار شد. بر اساس نتایج رسمی، ۵۲.۱۵ درصد واجدان شرایط در این همه‌پرسی شرکت کردند و ۹۲.۴۶ درصد رأی‌دهندگان به عضویت در اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. اسلواکی اول مه ۲۰۰۴ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳) به عضویت اتحادیه اروپا درآمد.

نخست وزیر اسلواکی مدعی شده است که برای عبور میزان مشارکت از حد نصاب ۵۰ درصد و معتبر شدن همه‌پرسی، در نتایج تغییراتی اعمال شده است. با این حال، وی در اظهارات منتشرشده شواهد مشخصی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.

فیکو در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای دستیابی به توافق درباره بودجه این اتحادیه در دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ میلادی (۱۴۰۶ تا ۱۴۱۳ شمسی) با دشواری مواجه خواهند شد، زیرا درباره کاهش‌های پیشنهادی در هزینه‌های کشاورزی و توسعه منطقه‌ای اختلاف‌نظر دارند.

وی افزود: کشور‌های بزرگ‌ترِ تأمین‌کننده بودجه اتحادیه اروپا به‌دلیل فشار‌های مالی داخلی، خواهان کاهش پرداخت‌ها هستند. این در حالی است که کشور‌های کوچک‌تر می‌خواهند منابع مالی را برای کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و حمایت از بخش کشاورزی حفظ کنند.

نخست‌وزیر اسلواکی همچنین گفت: برخی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تهدید کرده‌اند که در آینده منابع مالی اختصاص‌یافته به اسلواکی را کاهش خواهند داد، زیرا براتیسلاوا از حمایت از طرح اعطای وام ۷۰ میلیارد یورویی به اوکراین خودداری کرده است.