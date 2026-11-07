کد خبر: 1389068
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

مجاهد: داعش از خاک پاکستان امنیت منطقه را تهدید می‌کند

3 سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان گفت: داعش در افغانستان پاکسازی شده، اما از خاک پاکستان به فعالیت ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: «ذبیح‌الله مجاهد»، سخنگوی ارشد هیئت حاکمه افغانستان، در واکنش به اظهارات «الکساندر زویف»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم، درباره تداوم فعالیت و تهدید داعش خوراسان در افغانستان و منطقه، گفت این گروه به‌طور کامل از خاک افغانستان ریشه‌کن شده و اکنون از خاک پاکستان فعالیت می‌کند.

به گزارش تسنیم، مجاهد با تأکید بر اینکه کابل با قاطعیت علیه داعش مبارزه کرده است، گفت: ما اطمینان می‌دهیم خاک افغانستان از موجودیت داعش پاکسازی شده است. امارت اسلامی با قاطعیت در برابر داعش مبارزه کرده و نتایج خوبی نیز به دست آورده است.

وی در ادامه با متهم کردن پاکستان به فراهم کردن زمینه فعالیت داعش افزود: متأسفانه در همجوار ما، خاک پاکستان همیشه لانه برخی از افراد بوده که امنیت منطقه‌ای را به چالش می‌کشند و متأسفانه اکنون هم پدیده داعشی‌ها از خاک پاکستان استفاده می‌کنند و بعضی لانه‌هایشان هم در خاک پاکستان وجود دارد و حتی در آنجا پرورش داده شده و حمایت می‌شوند.

سخنگوی حکومت کابل در ادامه تأکید کرد افغانستان اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور علیه هیچ کشور دیگری استفاده شود و افزود هیئت حاکمه افغانستان با اقدامات قاطع، حضور داعش را در افغانستان از بین برده است.

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم، در نشست «گفتگوی شانگهای پلاس درباره مسائل امنیتی» هشدار داده بود داعش خوراسان علاوه بر دسترسی به تجهیزات تاکتیکی پیشرفته، از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی برای گسترش فعالیت‌های تبلیغاتی و جذب نیرو استفاده می‌کند.

زویف همچنین داعش خوراسان را یکی از قدرتمندترین شاخه‌های داعش توصیف کرده و فعالیت‌های این گروه را تهدیدی برای امنیت منطقه، از جمله کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و کشور‌های مشترک‌المنافع دانسته بود.

برچسب ها: ذبیح الله مجاهد ، افغانستان ، داعش
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