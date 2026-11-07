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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۵
ورزش » ساير

پایان ثبت‌نام انتخابات کمیته ملی پارالمپیک/ رقابت ۵ نفر برای ریاست

3 ثبت نام از نامزد‌های انتخابات کمیته ملی پارالمپیک برای تصدی پست ریاست امروز (شنبه) به پایان رسید و ۵ نفر برای ریاست کمیته ملی پارالمپیک نام نویسی کردند.

جوان آنلاین: ثبت نام از کاندیدا‌های انتخایات کمیته ملی پارالمپیک برای تصدی پست ریاست امروز (شنبه ۱۶ آبان ماه) بعد از ۱۰ روز کاری به پایان رسید و ۵ نفر برای ریاست نام نویسی کردند. 

به گزارش ایسنا، بر این اساس غلامرضا شعبانی بهار برای تصدی سمت نایب رئیس آقایان و هیات اجرایی، کاوه صدقی برای سمت نایب رئیس آقایان و هیات اجرایی، مهران تیشه‌گران برای سمت نایب رئیس آقایان و هیات اجرایی، سیدمحمد شروین اسبقیان برای سمت ریاست و هیات اجرایی، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی برای سمت نایب رئیس آقایان و هیات اجرایی، زهرا نعمتی برای عضویت هیات اجرایی، ساره جوانمردی برای عضویت هیات اجرایی، کاظم نظم ده برای سمت نایب رئیس آقایان و هیات اجرایی، غفور کارگری برای سمت ریاست، فریبا مددی برای عضویت هیات اجرایی، هادی رضایی برای سمت نایب رئیس آقایان و هیات اجرایی، سیدمحمد پولادگر برای عضویت هیات اجرایی، افرادی بودند که در آخرین روز، فرآیند ثبت نام خود را انجام دادند. 

همچنین علی اصغر هادیزاده و سیداحمد سیدباقری از ثبت نام کنندگان روز‌های گذشته، با مراجعه مجدد به ستاد انتخابات تغییراتی در وضعیت ثبت نام خود انجام دادند؛ به این ترتیب که سیدباقری از کاندیداتوری برای سمت بازرسی انصراف داد و برای سمت نایب رئیسی آقایان ثبت نام کرد. هادیزاده هم‌چنین علاوه بر هیات اجرایی، برای تصدی سمت نایب رئیسی آقایان نیز اعلام آمادگی کرد. 

تا پایان مهلت ثبت‌نام، افراد زیر برای تصدی پست‌های مختلف اعلام آمادگی و نام‌نویسی کردند: 

ریاست:

۱-جلیل کوهپایه‌زاده

۲- سیدحسن طباطبایی 

۳- محمدرضا مظلومی 

۴- سیدمحمد شروین اسبقیان 

۵- غفور کارگری 

نایب رئیس آقایان:

۱- علی اصغر هادیزاده 

۲- سیداحمد سیدباقری 

۳- غلامرضا شعبانی بهار

۴- کاوه صدقی 

۵- مهران تیشه‌گران 

۶- سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

۷- کاظم نظم ده 

۸- هادی رضایی 

 نایب رئیس بانوان:

۱- رقیه الله‌کرمی 

۲- مژگان نصیری زاهد 

۳- مریم کاظمی پور 

هیئت اجرایی:

۱- علی کشفیا

۲- جلیل کوهپایه‌زاده 

۳- سیدحسن طباطبایی 

۴- رقیه اله کرمی 

۵- محمدرضا مظلومی 

۶- مژگان نصیری زاهد 

۷- علی اصغر هادیزاده

۸- سیداحمد سیدباقری 

۹- مهدی گودرزی 

۱۰- مریم کاظمی‌پور 

۱۱- سعید سلگی

۱۲- غلامرضا شعبانی بهار 

۱۳- کاوه صدقی 

۱۴- مهران تیشه‌گران 

۱۵- سید محمدشروین اسبقیان 

۱۶- سیدمحمدکاظم واعظ موسوی 

۱۷- زهرا نعمتی 

۱۸- ساره جوانمردی 

۱۹- کاظم نظم ده

۲۰- فریبا مددی 

۲۱- هادی رضایی 

۲۲- سیدمحمد پولادگر 

بازرس:

۱- علی کشفیا 

خزانه‌دار:

۱ - حامد میرزاحسینی 

مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک نیز روز سه‌شنبه هفدهم آذرماه برگزار خواهد شد.

برچسب ها: انتخابات ، کمیته ملی پارالمپیک ، شروین اسبقیان
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