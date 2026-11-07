تیراندازی در کراکوف لهستان؛ تعدادی کشته و زخمی شدند

در حادثه تیراندازی در مرکز شهر کراکوف واقع در لهستان، تعدادی کشته و زخمی شدند.

جوان آنلاین: به نقل از دابلیو پی، هم اکنون تیراندازی در مرکز شهر کراکوف واقع در لهستان روی داده و گزارش‌های رسانه‌ای از کشته و زخمی شدن افرادی در این حادثه حکایت دارد.

بر اساس اطلاعات اولیه، گلوله‌ها از یک خودرو در حال عبور شلیک شده‌اند.

بر اساس اعلام این رسانه، این حادثه منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد شده است.

به گزارش سازمان آتش‌نشانی دولتی کراکوف (PSP)، نیرو‌های امدادی از ساکنان و افراد حاضر در این منطقه خواسته‌اند تا نهایت احتیاط را داشته و در مکانی امن پناه بگیرند.

حال برخی از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است.