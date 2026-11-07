ترس نسل زِد آلمان از آینده، عامل فوران خشم جوانان

جوان آنلاین: روزنامه ویرتشافتزووخه در مطلبی به نارضایتی بالای نسل زد در آلمان که منجر به اعتراضات گسترده اخیر شده اشاره کرد و نوشت: جوانان برای آینده‌ای بهتر به خیابان‌ها می‌آیند.

به گزارش تسنیم، خواسته‌های جنبش‌های اعتراضی نسل زد (Gen Z) یک وجه مشترک دارد. این جوانان می‌خواهند در مسائلی که مستقیماً بر آنها تأثیر می‌گذارد از جمله برنامه درسی مدارس، خدمت سربازی اجباری و دسترسی به حمایت‌های سلامت روان، حرفی برای گفتن داشته باشند.

اتحادیه دانشجویی فدرال آلمان در یک پست اینستاگرامی در این باره نوشت: «سال‌هاست که، به ویژه از زمان همه‌گیری کووید-۱۹، سلامت روان دانش‌آموزان رو به وخامت گذاشته است. ما تحت فشار هستیم، احساس تنهایی می‌کنیم و از آینده می‌ترسیم.»

یک بررسی از بنیاد رابرت بوش نشان می‌دهد که فشار، اضطراب و ناامنی در بین این نسل تا چه اندازه گسترده است.

طبق این نظرسنجی، در تابستان ۲۰۲۵، از هر چهار دانش‌آموز بین هشت تا ۱۷ سال، یک نفر گزارش داده است که دچار پریشانی روانی شده است. وقتی از آنها در مورد کیفیت زندگی خودشان، بر اساس تجربیاتشان سوال شد، یک چهارم از پاسخ‌دهندگان کیفیت زندگی پایینی را گزارش کردند.

درخواست‌ها برای استاندارد‌های زندگی مقرون‌به‌صرفه نیز مکرراً از این نسل شنیده می‌شود. تورم از زمان آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران دوباره در این کشور به ویژه به دلیل افزایش قیمت انرژی بالا رفته است.

در حالی که تخفیف سوخت اعمال شده توسط دولت آلمان به حفظ تورم زیر سه درصد در ماه اکتبر کمک کرد، اما این فشار قیمت تا زمانی که وضعیت تنگه هرمز حل نشده باقی بماند، ادامه خواهد داشت.

اعتراضات گسترده جوانان همچنین به شرایط اقتصادی که متولدین بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ در آن رشد می‌کنند، اشاره دارد.

نویسنده در ادامه به دشواری دستیابی به مسکن مستقل برای جوانان به دلیل هزینه‌های بالا به عنوان یکی از عوامل افزایش نارضایتی آنان اشاره کرد.

از طرفی شرایط بد آموزشی منجر به ناتوانی جوانان در یافتن شغلی مناسب شده است که دلایل این امر متعدد است. دانش‌آموزان از نرخ بالای لغو کلاس‌ها، تجهیزات آموزشی قدیمی و زیرساخت‌های ضعیف مدارس شکایت دارند.

در عین حال، یک نظرسنجی OECD نشان داد که به نظر می‌رسد والدین کمتر به عملکرد تحصیلی فرزندانشان اهمیت می‌دهند. آنها نسبت به ۱۰ سال پیش کمتر در جلسات اولیا و مربیان شرکت می‌کنند.

از طرفی شروع یک حرفه در حال حاضر برای جوانان آلمانی آسان نیست.

حداقل نرخ بیکاری برای افراد زیر ۲۵ سال به مدت سه سال در این کشور روند صعودی داشته است. این نرخ در ماه اکتبر از ۴.۹ به شش درصد افزایش یافت. بیکاری جوانان آخرین بار در طول بحران یورو در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به این سطح رسید.