سفیر ماموریت‎های ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: زلنسکی با شنیدن گزارش‌های متعددی درباره یک شکنجه‌گاه مخفی نزدیک کی‌یف، به‌شدت آشفته شد و واکنشی کاملا عصبانی از خود نشان داد.

جوان آنلاین: رودیون میروشنیک، سفیر ماموریت‎های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای به خبرگزاری «ریا نووستی» خبر داد که ولودیمیر زلنسکی با شنیدن گزارش‌های متعدد درباره یک شکنجه‌گاه مخفی در نزدیکی کی‌یف، به‌شدت آشفته شد و واکنشی کاملا عصبانی از خود نشان داد.

به گزارش مهر، میروشنیک گفت: ناآرامی‌های اخیر در پتروپاولیوسکا بورشچاهیوکا به وضوح نشان داد که این مسئله تا چه حد دردناک است. حضور فرمانده گارد ملی و مقامات دفتر ریاست جمهوری در محل حادثه، آن هم تنها چند ساعت پس از یک اتفاق جزئی، ثابت می‌کند که آن‌ها به دستور مستقیم زلنسکی به آنجا اعزام شده بودند. زلنسکی واقعاً از کوره در رفته بود.

به گفته سفیر ماموریت‎های ویژه وزارت امور خارجه روسیه، زلنسکی از هجوم اطلاعاتی که می‌توانست اعتبار اوکراین را خدشه دار کند به شدت نگران شده بود؛ آن هم دقیقاً در زمانی که بحث بر سر اختصاص بخش‌های جدیدی از کمک‌های مالی و تأمین تسلیحات بیشتر در جریان است.

وی سپس در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که این تسلیحات به دست چه کسانی می‌افتد و آیا واگذاری آن‌ها اقدامی امن است؟ اگر اکثریت قریب به اتفاق مردم به‌اجبار بسیج شوند و سپس از طریق آزار و شکنجه به میدان نبرد کشانده شوند، این خود گویای بسیاری از مسائل است.