کد خبر: 1389058
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

پلیس بلژیک دانشجویان معترض را از ساختمان دانشگاه بروکسل بیرون کرد

3 پلیس بلژیک روز شنبه به تجمع دانشجویان در دانشگاه آزاد بروکسل پایان داد و ساختمان اشغال‌شده را تخلیه کرد.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، پلیس بلژیک روز شنبه دانشجویانی را که از ۲۲ اکتبر ساختمانی در دانشگاه آزاد بروکسل (ULB) را در اشغال خود داشتند، بیرون کرد و به اعتراض گروهی از دانشجویان دانشگاه و مدارس متوسطه پایان داد.

به گزارش مهر، به گزارش خبرگزاری بلژیکی بلگا، این عملیات در ساختمان «پی‌یک» در پردیس سولبوش انجام شد. معترضان، از جمله دانشجویان مدارس هنر، در چارچوب جنبشی گسترده‌تر در میان جوانان اروپا علیه وخامت شرایط اجتماعی، این ساختمان را اشغال کرده بودند.

آنمی شو، رئیس دانشگاه گفت بیشتر معترضان پس از صدور مهلت قبلی تا روز پنجشنبه ساختمان را ترک کرده بودند، اما شماری همچنان در آنجا حضور داشتند.

وی با بیان اینکه «مرز‌های اساسی نقض شده است»، تخریب اموال، ورود غیرمجاز به دفاتر و ایجاد اختلال در فعالیت‌های دانشگاه را از جمله دلایل اقدام برای تخلیه ساختمان برشمرد. شو همچنین از وجود نوشته‌های دیواری نفرت‌پراکن و درخواست‌های صریح برای خشونت در داخل ساختمان انتقاد کرد.

رئیس دانشگاه گفت پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای مذاکره، روند قضایی را آغاز کرده‌اند و پلیس با مجوز قضایی وارد عمل شده است.

معترضان نیز در شبکه‌های اجتماعی تخلیه ساختمان را تأیید کردند، اما اعلام کردند چند تن از فعالان در جریان این عملیات بازداشت شده‌اند.

دانشجویان نام ساختمان را به «عایشه ابوبایه» دانشجوی اهل غزه که گفته می‌شود با درخواست ویزای بلژیک او مخالفت شده بود، تغییر داده بودند.

دانشگاه اعلام کرد مقدمات ایمن‌سازی و بازسازی ساختمان برای ازسرگیری فعالیت‌های آموزشی در حال انجام است.

برچسب ها: بلژیک ، دانشجویان معترض ، بروکسل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

شاخ امریکا را خواهیم شکست

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

مشق مقاومت

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

پایان را ما می‌نویسیم

۱۵ سال سند بدون تحول!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

نامه عارف برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار