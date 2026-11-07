وقوع چند انفجار در جنوب عربستان درپی حمله یمن

همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صدای انفجار در نجران و مناطق جنوبی عربستان پس از حمله نیرو‌های مسلح یمن، ریاض از فعال‌سازی سامانه هشدار اضطراری برای اعلام خطر احتمالی خبر داد.

جوان آنلاین: منابع رسانه‌ای گزارش دادند که صدای انفجار‌هایی در شهر نجران و مناطق جنوبی عربستان شنیده شده است.

طبق گزارش این منابع، این اتفاق پس از حمله نیرو‌های مسلح یمن رخ داده است.

در همین حال، دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که از طریق سامانه ملی هشدار زودهنگام در شرایط اضطراری، در منطقه نجران هشداری را صادر کرده تا ساکنان را از وجود تهدیدی احتمالی آگاه کند.

دفاع مدنی عربستان جزئیاتی درباره ماهیت این تهدید ارائه نکرد.

این نهاد لحظاتی بعد نیز اعلام کرد که خطر از منطقه نجران برطرف شده است و از ساکنان خواست همچنان دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کرده و از تجمع و تصویربرداری در محل خودداری کنند.