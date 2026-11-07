کد خبر: 1389054
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

فواد حسین: واشنگتن از عراق خواسته گذرگاههایش با ایران را ببندد

3 وزیر خارجه عراق گفت: واشنگتن به طور رسمی از عراق خواسته است همه گذرگاه‌های مرزی خود با ایران، بجز دو گذرگاه را ببندد.

جوان آنلاین: فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در گفت‌و‌گو با الجزیره گفت: اوضاع کنونی نشان دهنده احتمال از سرگرفته شدن جنگ در منطقه است.

به گزارش مهر، وی افزود: عراق به علت توقف صادرات نفت خود از طریق تنگه هرمز متحمل ۶۰ میلیارد دلار زیان شده است. صدور نفت عراق از طریق تنگه هرمز بعد از تفاهمات با واشنگتن و تهران از سر گرفته شده است. واشنگتن به طور رسمی از عراق خواسته است همه گذرگاه‌های مرزی خود با ایران، بجز دو گذرگاه را ببندد.

وی ادعا کرد: به ایران گفته‌ایم که از دوستی و هم پیمانی با این کشور استقبال می‌کنیم ولی مداخله این کشور در امور خود را نمی‌پذیریم.

او افزود: اطلاعاتی درباره استفاده طرف‌های خارجی از اراضی عراق برای حمله به کشور‌های همسایه در اختیار داریم.

وزیر امور خارجه عراق درباره روابط بغداد با ریاض هم گفت: برای حل اختلافات خود با عربستان از طریق گفتگوی صریح تلاش می‌کنیم.

فواد حسین از ادامه تلاش دولت عراق برای اجرا کردن طرح انحصار سلاح در این کشور خبر داد و گفت: انحصار سلاح در دست دولت عراق باید از طریق گفت‌و‌گو، نه برخورد، صورت پذیرد.

به گفته فواد حسین، نخست وزیر عراق با ۴ گروه عراقی درباره مسئله سلاح به تفاهماتی دست یافته است.

وی افزود: عصائب اهل الحق و کتائب سیدالشهداء با تحویل سلاح خود موافقت کرده‌اند و گفت‌و‌گو با جنبش نجباء و کتائب حزب الله درباره سلاح آنها ادامه دارد.

وزیرخارجه عراق گفت: با ایران نیز درباره مسئله سلاح گروه‌های عراقی در تماس هستیم.

وزیر امور خارجه عراق همچنین درباره خطر فعال شدن مجدد هسته‌های داعش در مرز سوریه با عراق هشدار داد و بیان کرد: هسته‌های وابسته به گروه داعش در بخش سوری مرز سوریه و عراق مستقر هستند. یک کمیته چهارجانبه با حضور عراق، سوریه، اردن و ترکیه برای مبارزه با داعش در سوریه تشکیل شده است.

فواد حسین همچنین گفت: تدابیری نظامی در مرز عراق با سوریه برای جلوگیری از نفوذ عناصر داعش و مبارزه با قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده است.

برچسب ها: فواد حسین ، آمریکا ، عراق ، ایران ، داعش
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