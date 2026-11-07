نخست‌وزیر استرالیا امروز پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا از واشنگتن خواست تنش‌ها با ایران را کاهش دهد و تاکید کرد که تمامی کشور‌ها به دلیل تورم در اقتصاد جهانی یا تجارت آزاد خواستار پایان یافتن جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز هستند.

جوان آنلاین: آنتونی آلبانز، نخست‌وزیر استرالیا امروز شنبه، پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، از ایالات متحده خواسته است تا تنش‌ها در جنگ با ایران را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد: آلبانیز نتایج انتخابات را «بسیار مهم» توصیف و گفت که این موضوع یکی از محور‌های اصلی بحث میان رهبران در نشست سران کشور‌های مشترک‌المنافع بوده است.

شایان ذکر است، دموکرات‌ها هفته گذشته در انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل اکثریت سنا و مجلس نمایندگان را به دست گرفتند.

او گفت: «چه بحث تورم در اقتصاد جهانی باشد و چه نیاز به بازتنظیم تجارت آزاد، همه کشور‌ها (در نشست سران مشترک‌المنافع) می‌خواهند شاهد پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز باشند.»

آلبانیز جنگ با ایران را به بحران هزینه‌های زندگی در استرالیا مرتبط دانست و گفت که به درخواست‌های خود از واشنگتن برای «کاهش تنش» ادامه خواهد داد. با این حال، او استدلال کرد که نیازی به اتخاذ رویکردی قاطعانه‌تر در برابر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ندارد.

او با بیان این که به‌طور علنی و مستقیم (به ترامپ) گفته است که زمان آن رسیده که تنش‌ها کاهش یابد، افزود که استرالیایی‌ها از او انتظار دارند که به روش دیپلماتیک در راستای منافع ملی کشور تلاش کند.

اظهارات آلبانز در پی این مطرح شده است که بسته شدن تنگه هرمز بر اثر آتش‌افرزوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه با برپایی جنگی تجاوزکارانه و غیرقانونی علیه ایران منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت و هزینه خانوار‌ها در بسیاری از نقاط جهان شد و سران کشورها، از جمله استرالیا را از همان روز‌های ابتدایی جنگ در فوریه ۲۰۲۶ به آن واداشت که از شهروندان‌شان بخواهند در مصرف بهینه انرژی تلاش کنند.

با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا که به تاثیر پیامد‌های اقتصادی جنگ ایران در شکست سیاسی حزبش در انتخابات اذعان کرده است، در لفاظی‌های جنگ‌طلبانه خود علیه ایران احتمال ازسرگیری تجاوزگری پس از انتخابات را منتفی ندانسته است. او که طبق گزارش‌های رسانه‌ای و نظر تحلیلگران فاقد راهبردی مشخص برای برون‌رفت از این جنگ بوده است، سعی داشته با اظهارتی از جمله این که جنگ به‌زودی تمام می‌شود و قیمت‌ها پس از آن سقوط خواهد کرد، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی را کنترل کند، اگرچه تاثیر آن موقتی بوده است.

گفت‌و‌گو‌ها میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌های قطری و پاکستانی ادامه دارد و تهران تاکید کرده است تا زمان محقق نشدن شروط هفت‌گانه آن، بازگشایی تنگه هرمز و توافقی معنادار برای جنگ امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این میان، مقامات ایران طبق دستور مقام معظم رهبری، بر آمادگی برای دفاع فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور تاکید کرده‌اند.