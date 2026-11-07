کد خبر: 1389049
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰
جامعه » اخبار كلی

هشدار سیلاب در شمال و شمال شرق تهران؛ ۴۱ نقطه پرخطر زیر ذره‌بین

3 جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران ویژه مخاطرات جوی با حضور شهردار تهران، فرماندار، مسئولان مدیریت شهری و نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان در سازمان پیشپیگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد و طی آن آخرین وضعیت بارندگی‌ها، نقاط آسیب‌پذیر شهر و اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی برای مدیریت پیامد‌های احتمالی بارش‌های شدید مورد بررسی قرار گرفت.

جوان آنلاین: در این جلسه معاون خدمات شهری شهرداری تهران از آماده‌باش کامل نیرو‌های خدمات شهری در مناطق ۲۲گانه و استقرار نیرو‌های عملیاتی در بیش از ۴۳۰ نقطه شهر خبر داد و معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران نیز با تشریح نقاط پرخطر، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مقابله با آب‌گرفتگی و سیلاب احتمالی تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا شنگی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده از ماه گذشته اظهار کرد: گلوگاه‌ها و نقاط حادثه‌خیز شهر با همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله شرکت آب و فاضلاب، شناسایی شده و محل‌های لازم برای استقرار نیرو‌های عملیاتی نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از روز گذشته آماده‌باش صددرصدی در مناطق ۲۲گانه اعلام شده و نیرو‌های خدمات شهری در بیش از ۴۳۰ نقطه مستقر هستند. همچنین ظرفیت خودرو‌های سنگین سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در نقاطی که بر اساس سوابق بارندگی و حوادث گذشته بیشترین آسیب‌پذیری را داشته‌اند، به‌کارگیری شده است.

حسین خوش‌اقبال، فرماندار تهران نیز با تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان با شهرداری تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: بر اساس دستورات استاندار تهران، همه دستگاه‌ها برای انجام اقدامات لازم در مواجهه با بارندگی‌های اخیر در تعامل و هماهنگی با مجموعه مدیریت شهری قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محدوده امامزاده داوود (ع) اظهار کرد: آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفته و اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده است. همچنین لایروبی رودخانه‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد و اطلاع‌رسانی و هشدار‌های لازم از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و دهیاری‌ها به شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق کم‌برخوردار و در معرض خطر، ارائه شده است.

در ادامه، سیدعلی شریفی، معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با ارائه گزارشی از وضعیت بارش‌ها و نقشه نقاط پرخطر سیلابی پایتخت، از تمرکز بیشتر بارندگی‌ها در شمال و شمال شرق تهران خبر داد و گفت: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های باران‌سنجی سازمان، میزان بارش ثبت‌شده در برخی ایستگاه‌ها به بیش از ۵۰ میلی‌متر رسیده است.

وی با تشریح وضعیت شبکه هدایت آب‌های سطحی تهران افزود: بخش قابل توجهی از روان‌آب‌های ناشی از بارندگی در ارتفاعات شمالی وارد مسیر‌های سیل‌برگردان شرق و غرب شهر می‌شوند. در این میان، محدوده مناطق ۱۴ و ۱۵ و مسیر‌های منتهی به سیل‌برگردان شرق از جمله نقاطی هستند که به دلیل حجم روان‌آب‌ها نیازمند مراقبت بیشتری هستند.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به شناسایی ۴۱ نقطه گلوگاهی و پرخطر در سطح شهر، تصریح کرد: بخشی از نقاط آسیب‌پذیر در سال‌های گذشته اصلاح شده‌اند، اما همچنان تعدادی از این نقاط نیازمند اقدامات تکمیلی، لایروبی و افزایش ظرفیت عبور آب هستند.

در بخش دیگری از جلسه، صمیم مرادی روزبهانی، معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات عملیاتی و تاکتیکی با سازمان آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس تهران و سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان افزود: هدف از این جلسات، هماهنگی بیشتر نیرو‌های عملیاتی، بررسی سناریو‌های احتمالی و تمرین اقدامات مشترک برای مواجهه مؤثر با حوادث ناشی از بارندگی‌های شدید است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در ادامه این نشست نیز نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های تخصصی، گزارش اقدامات انجام‌شده و ظرفیت‌های عملیاتی خود را برای مدیریت مخاطرات جوی و مقابله با پیامد‌های احتمالی بارندگی‌ها ارائه کردند. همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، حفظ آمادگی نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان و اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان تأکید شد.

برچسب ها: ستاد مدیریت بحران ، شمال تهران ، سیلاب
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