حماس: یورش به مسجدالاقصی و مسجد ابراهیمی، تشدید خطرناک جنگ دینی است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای، نسبت به افزایش یورش‌های شهرک‌نشینان و نظامیان ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مسجدالاقصی در قدس و مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل هشدار داد و این اقدامات را نشانه‌ای از تشدید خطرناک جنگ دینی و تعرض سازمان‌یافته به مقدسات اسلامی دانست.

جوان آنلاین: حماس در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد، با اشاره به یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد ابراهیمی و ممانعت از حضور نمازگزاران در این مکان مقدس، تأکید کرد که این اقدامات نقض آشکار حرمت اماکن مقدس اسلامی و تلاشی برای تغییر هویت و وضعیت تاریخی و حقوقی آنهاست.

این جنبش همچنین تصریح کرد تداوم تجاوز‌ها و اقدامات یهودی‌سازی علیه مقدسات اسلامی، هرگز به محو هویت اسلامی این اماکن یا تحمیل واقعیت‌های جدید منجر نخواهد شد.

حماس در ادامه، از مردم فلسطین خواست حضور و پایداری خود را در مسجدالاقصی و مسجد ابراهیمی تقویت کرده و با حمایت از ساکنان قدس و الخلیل، در برابر حملات نیرو‌های اشغالگر و اقدامات شهرک‌نشینان مقابله کنند.

این جنبش همچنین از کشور‌های عربی و اسلامی و نهاد‌های دینی و حقوقی خواست به مسئولیت‌های خود در قبال تهدید‌های متوجه مقدسات اسلامی عمل کرده و با تشدید اقدامات و تحرکات سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک در سطوح مختلف، برای توقف جنایات اسرائیل علیه سرزمین، ملت و مقدسات فلسطین، فشار وارد کنند.