برد تراکتور زیر باران ورزشگاه یادگار امام تبریز

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های تراکتور و خیبر خرم آباد از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال عصر شنبه از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه با حضور نزدیک به ۱۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.

نیمه دوم این دیدار با اخراج زود هنگام تومیسلاو اشتراکال دقیقه ۱۲ بازی دنبال شد که داور با مشاهده var و تایید بازی خطرناک این بازیکن کارت قرمز مستقیم به تومیسلاو نشان داد و بازی با اعتراض تماشاگران ادامه یافت.

دقیقه ۳۱ بازی امیرحسین حسین زاده با شوت محکم تمام کننده نتیجه بازی را یک بر صفر به سود میزبان رقم زد تا خوشحالی روی سکو‌ها ادامه داشته باشد.

در ادامه امیرحسین فارسی بازیکن خیبر خرم آباد با خطا روی مهدی شیری کارت زرد دریافت کرد که دارو با مراجعه به var کارت زرد را به قرمز مستقیم تغییر داد تا هر ۲ تیم با ۱۰ بازیکن به رقابت خود ادامه بدهند و نهایتا این نیمه با برتری یک بر صفر تراکتوری‌ها خاتمه یافت.

با شروع نیمه دوم شاگردان نکونام با انگیزه مضاعف بازی را پیگیری کرده و دقیقه ۴۸ توسط امیرحسین حسین زاده گل دوم خود را به ثمر رساندند.

دقیقه ۸۶ امیرحسین حسین زاده گل سوم خود را بت دست آورد که var این گل را بدلیل آفساید مردود اعلام کرد.

ترکیب تراکتور

شجاع خلیل زاده، اودیلیون زامروبوکوف، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی فر، مسعود زائر کاظمین، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری، محمد دانشگر، پارسا جعفری و امیر حسین حسین زاده

ترکیب خیبر خرم آباد

احسان مرادیان، عرفان قهرمانی، فردین یوسفی، عیسی مرادی، مسعود محبی، حمید حاجی آقایی، سجاد دانای باغکی، علی مصطفی خانزادی، امیرحسین فارسی، ابوذر صفرزاده دودو و اسماعیل بابایی

قضاوت این بازی را سید وحید کاظمی، دانیال باشنده، وحید سیفی، شاهین یزدانی و رسول فروغی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

از حواشی این دیدار می‌توان به هشدار ناظر بازی مبنی بر لغو بازی در صورت ادامه توهین‌ها به تماشاگران روی سکو‌ها اشاره کرد که با واکنش تند شجاع خلیل زاده کاپیتان تراکتور همراه بود.