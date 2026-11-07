هلال‌احمر با آماده‌باش ۵۲۵ شعبه و ۶۵۵ پایگاه امدادی، به ۶۹ نفر در مناطق حادثه‌دیده امدادرسانی کرد.

جوان آنلاین: مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: پیرو هشدار سازمان هواشناسی از دو ماه گذشته، جلسات کارشناسی فشرده‌ای در هلال‌احمر تشکیل شد که تمرکز اصلی آن بر دو محور تجهیز پایگاه‌های امدادی به ابزار تخصصی امداد و نجات سیلاب و بارش‌ها، و همچنین آموزش و آماده‌سازی نیرو‌های تخصصی بود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: تا این لحظه تمامی نیرو‌های واکنش سریع، تیم‌های مدیریت سیلاب، تیم‌های ارزیابی صحنه و تیم‌های ویژه جست‌و‌جو و نجات هلال‌احمر در آمادگی کامل به سر می‌برند.

خالدی با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته تأکید کرد: تمام مراکز عملیات اضطراری، ۵۲۵ شعبه امدادی و ۶۵۵ پایگاه ثابت و سیار جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز بحران، سریعاً وارد عمل شوند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر درباره آخرین وضعیت مناطق درگیر حادثه تا این لحظه تصریح کرد: تاکنون استان‌های البرز، مازندران، لرستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان درخواست کمک و اعزام تیم‌های امداد و نجات را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: با تلاش همکاران امدادگر هلال‌احمر، تا این لحظه به ۶۹ نفر امدادرسانی شده و بیش از ۱۱ باب منزل مسکونی که دچار سانحه و آسیب شده بودند، تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند.

سخنگوی هلال‌احمر تأکید کرد که تیم‌های عملیاتی این جمعیت تا پایان اعتبار هشدار قرمز سازمان هواشناسی، در آماده‌باش کامل و آماده خدمت‌رسانی به هموطنان عزیز خواهند بود.