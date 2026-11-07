انگلیس دومین ماهواره نظامی خود را به مدار زمین فرستاد

وزارت دفاع انگلیس از ارسال دومین ماهواره نظامی این کشور با نام «تیتانیا» به مدار زمین به جهت جمع‌آوری اطلاعات و نظارت فضایی خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت دفاع انگلیس امروز شنبه اعلام کرد، این کشور دومین ماهواره نظامی خود با نام «تیتانیا» را که برای جمع‌آوری اطلاعات و نظارت فضایی به کار می‌رود، در مدار زمین قرار داده است.

به گزارش ایسنا، به نوشته خبرگزاری ریانووستی، این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد: «انگلیس ماهواره تیتانیا را به مدار فرستاد و این امکان را به نیرو‌های مسلح داده تا نظارت بهتری از فضا داشته باشند.»

طبق اعلام این وزارتخانه، این ماهواره که در چارچوب برنامه «ایستاری» (ISTARI) برای گسترش توانمندی‌های اطلاعاتی، نظارت و شناسایی فضایی توسعه یافته است، ۱۰۰ کیلوگرم وزن دارد و هر ۹۰ دقیقه یک بار به دور زمین می‌چرخد.

لندن نخستین ماهواره نظامی خود با نام «توخه» (Tyche) را در سال ۲۰۲۴ پرتاب کرد و برای فرستادن ۲ ماهواره دیگر از این نوع به مدار زمین در آینده برنامه‌ریزی کرده است.

این وزارتخانه همچنین افزود که ارتش انگلیس همچنین شبکه‌ای از حسگر‌های زمینی را برای پایش فضا از نظر تهدید‌های متوجه ماهواره‌های این کشور آزمایش کرده‌اند.

به گزارش ریانووستی، دولت لندن در اوایل سپتامبر یک راهبرد فضایی جدید تا سال ۲۰۳۰ منتشر کرد که ۱۰.۵ میلیارد دلار برای آن هزینه خواهد شد و بیش از یک‌سوم این مبلغ به توسعه نیرو‌های مسلح اختصاص خواهد یافت.