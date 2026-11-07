رئیس هیئت مذاکره کننده دولت یمن گفت: رژیم سعودی همچنان به هدف قرار دادن غیرنظامیان در بازار‌ها و روستا‌ها ادامه می‌دهد و در مناطقی بسیار دور از خطوط مقدم، مرتکب کشتار‌های وحشتناکی می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت یمن گفت: رژیم سعودی همچنان به هدف قرار دادن غیرنظامیان در بازار‌ها و روستا‌ها ادامه می‌دهد و در مناطقی بسیار دور از خطوط مقدم، مرتکب کشتار‌های وحشتناکی می‌شود.

به گزارش مهر، وی افزود: دشمن سعودی روستای الشریه در منطقه بنی حشیش را بمباران کرد و امدادگران را هدف قرار داد و مانع از رسیدن آنها به محل و نجات قربانیان شد.

عبدالسلام گفت: دشمن سعودی در بازار الحضاره در منطقه الوازعیه تعز مرتکب کشتار وحشیانه‌ای شد که منجر به شهادت بیش از ۳۰ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر شد.

وی افزود: ارتکاب جنایات و کشتار علیه غیرنظامیان نمی‌تواند جایگزین شکست نظامی شود و عواقب آن برای عاملان آن شدیدتر از شکست در میدان نبرد خواهد بود.

او تصریح کرد: مردم عزیز ما بر حق مشروع خود برای بازگرداندن حاکمیت کامل، فارغ از هرگونه قیمومیت منطقه‌ای یا بین‌المللی، تاکید دارند.

عبدالسلام گفت: ما رژیم سعودی را مسئول عواقب جنایاتش می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که تحقق صلح کم‌هزینه‌تر از غرق شدن در تجاوز و خونریزی است.