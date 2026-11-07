جهاد اسلامی: آوارگان غزه در معرض فاجعه انسانی قرار دارند

جهاد اسلامی فلسطین درباره تشدید بحران آوارگان غزه در پی بارندگی‌ها و نبود سرپناه و امکانات اساسی هشدار داد.

جوان آنلاین: جنبش جهاد اسلامی فلسطین با هشدار درباره وخامت شرایط زندگی آوارگان در نوار غزه، اعلام کرد که هزاران خانواده فلسطینی به دلیل نبود سرپناه مناسب و زیرساخت‌های لازم برای دفع آب‌های سطحی، با دشواری‌های جدی برای محافظت از چادر‌های خود و نجات کودکانشان از آب‌گرفتگی روبه‌رو هستند.

این جنبش در بیانیه‌ای تأکید کرد که تداوم تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در اطراف محل‌های اسکان آوارگان، تهدید‌های جانی علیه غیرنظامیان را افزایش داده است.

جهاد اسلامی تصریح کرد که ادامه زندگی خانواده‌های آواره در چادر‌های فرسوده و فاقد حداقل امکانات ایمنی، جان آنان را بیش از پیش در معرض خطر قرار می‌دهد.

این جنبش برای مقابله با این وضعیت، خواستار انتقال فوری کانکس و واحد‌های مسکونی موقت به غزه، بازسازی شبکه‌های فاضلاب و زهکشی و آغاز هرچه سریع‌تر روند بازسازی این منطقه شد.

این جنبش همچنین کشور‌های میانجی را مسئول اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای بازگشایی گذرگاه‌ها و تسهیل ورود مصالح ساختمانی، تجهیزات اسکان و کمک‌های بشردوستانه دانست و بر ضرورت دسترسی بدون مانع مردم غزه به این اقلام تأکید کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه، جهاد اسلامی مسئولیت سیاسی، اخلاقی و قانونی تداوم بحران انسانی در غزه را متوجه جامعه جهانی و نهاد‌های بین‌المللی دانست و خواستار اقدام فوری برای تأمین سرپناه امن و فراهم کردن امکان بازگشت آوارگان به خانه‌ها و زندگی عادی شد.

از بامداد امروز، بارندگی شدید سبب آب‌گرفتگی معابر و چادر‌های آوارگان در مناطق مختلف نوار غزه شده و زندگی ده‌ها هزار نفر را با اختلال جدی رو‌به‌رو کرده است.