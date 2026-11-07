وزیر خارجه فلسطین با افشای تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد که توافق آتش‌بس نتوانسته ماشین کشتار و نسل‌کشی اشغالگران را متوقف کند و این رژیم همچنان به سیاست مرگبار گرسنگی‌دادن و هدف قرار دادن سیستماتیک غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: «فارسین آغابکیان شاهین»، وزیر خارجه فلسطین، در نشستی که در مادرید اسپانیا با عنوان «آیا اتحادیه اروپا می‌تواند برای مردم فلسطین عدالت را به ارمغان آورد؟» برگزار شد، تصریح کرد که اشغالگران عامدانه سیاست گرسنگی‌دادن را به عنوان ابزاری جنگی به کار گرفته‌اند؛ امری که به جان باختن شمار زیادی از شهروندان فلسطینی، به‌ویژه کودکان و زنان منجر شده است.

به گزارش ایسنا، وی با تشریح اوضاع فاجعه‌بار انسانی و زیست‌محیطی در اردوگاه‌های آوارگان در باریکه غزه، از شیوع بیماری‌ها، همه‌گیری‌ها و سوءتغذیه حاد خبر داد و افزود: در سایه نبود حداقلی‌ترین مقومات و زیرساخت‌های بهداشتی، هجوم گسترده جوندگان به چادر‌های فرسوده پناهجویان به تهدیدی مرگبار برای کودکان تبدیل شده است.

شاهین با تأکید بر اینکه استمرار این جنایات نیازمند واکنش فوری جامعه جهانی و اروپا برای پایان دادن به اشغالگری و محاکمه عاملان آن است، هشدار داد که سکوت مجامع بین‌المللی، چراغ سبزی برای تداوم فجایع علیه ملت و سرزمین فلسطین به شمار می‌رود.

وی در پایان از تمامی کشور‌ها خواست تا با فعال‌سازی صلاحیت قضایی جهانی خود، برای متوقف کردن نقض فاحش قوانین بین‌المللی و بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی قاطعانه اقدام کنند.