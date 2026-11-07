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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۴
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رابرت پیپ: ترامپ در تله تشدید تنش با ایران گرفتار شده است

3 رابرت پیپ، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی در گفت‌وگویی با اشاره به این که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تله تشدید تنش در ایران گرفتار شده است، تشریح کرد که او حتی پس از محروم شدن از حمایت حزبی در کنگره در نتیجه انتخابات به دنبال تشدید تنش در ایران خواهد بود، اگرچه ابراز تردید کرد که چنین اقدامی منجر به تغییر موضع ایران یا تضعیف توان نظامی ایران شود.

جوان آنلاین: رابرت پیپ، دانشمند برجسته علوم سیاسی آمریکا در گفت‌وگویی با پادکست «خاطرات یک مدیرعامل» در پاسخ به این سوال که جنگ غیرقانونی و انتخابی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ایران از نظر او چگونه پایان خواهد یافت، بیان کرد آمریکا در «تله تشدید تنش» گرفتار شده است، به این معنا که برخی موفقیت‌های تاکتیکی به دست آورده، بمباران و ترور رهبران سیاسی را انجام داده، اما ایران قدرت‌مندتر شده.

به گزارش ایسنا، رابرت پیپ با اشاره به کنترل مسلم ایران بر تنگه هرمز به عنوان یک کشور ساحلی بر اثر آتش‌افروزی آمریکایی- صهیونیستی، در این باره می‌گوید: این افزایش قدرت فورا با اعمال کنترل ایران بر تنگه هرمز حاصل شد که از این طریق توانست کنترل ۲۰ درصد از نفت جهان را به دست بگیرد.

این دانشمند علوم سیاسی در پاسخ به این سوال که پس از این چه خواهد شد، گفتت: آنچه بعدا رخ خواهد داد، تحقیر طرفی است که آغازگر این حمله بود.

پیپ می‌گوید با تداوم این جنگ و محاصره دریایی ایران از سوی ترامپ یا تکرار حملات متجاوزانه علیه ایران، کنترل ایران بر تنگه هرمز که موجب افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت در جهان شده است، ادامه یافته و به این ترتیب، رئیس‌جمهور آمریکا با این رویکرد قیمت سوخت، معیشت خانوار‌ها و نرخ بهره در کشور را به مخاطره می‌اندازد، چراکه به گفته او، ایران پس از ۶ ماه درگیری و محاصره تسلیم نشده و فرونپاشیده است، اما قیمت سوخت همچنان رو به افزایش بوده است.

او معتقد است ترامپ که به پشتوانه حمایت سیاسی حزب جمهوری‌خواه و پایگاه حامیان خود در جنبش ماگا (عظمت را به آمریکا بازگردانیم) این جنگ را آغاز کرده بود، پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات که اکنون به شکست سنگین جمهوری‌خواهان در برابر دموکرات‌ها منجر شده است، با ضرب‌الاجلی مواجه است. چراکه در سوم ژانویه کنگره جدیدی خواهیم داشت که سناتور‌ها و نماینده‌های جمهوری‌خواه سمت خود در کنگره را از دست خواهند داد و بنابراین، تا آن زمان، از حمایت آنها از ترامپ و اقداماتش نیز کاسته خواهد شد.

این دانشمند علوم سیاسی با بیان این دیدگاه که دونالد ترامپ پس از محروم شدن از حمایت حزبی در کنگره در نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای به دنبال تشدید تنش خواهد بود، دلیل آن را قصد ترامپ برای تغییر دادن این تصور بدبینانه از خود دانست که «رئیس‌جمهور ترامپ نمی‌تواند در جنگ پیروز شود.»

پیپ در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره گزارش‌ها مبنی بر برنامه پنتاگون برای بمباران ۳ روزه زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز نظامی ایران که به ترامپ ارائه شده است، این طرح را با بمباران اولیه عراق در دهه ۹۰ میلادی مقایسه کرد که با عملیات‌های پشتیبان دیگر همراه شد و ۴۳ روز به‌طول انجامید، بدون آن که به هدف خود دست پیدا کند.

او در موثر بودن چنین کارزاری علیه ایران، با توجه به توان نیرو‌های مسلح ایران برای تلافی سنگین علیه منافع و پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه ابراز تردید کرد.

استاد علوم سیاسی آمریکا با بیان اینکه ناتو از نظر عملیاتی از کارکرد پیشین خود فاصله گرفته، گفت تهاجم علیه ایران، شکاف میان آمریکا و متحدان اروپایی را آشکارتر کرده و کشور‌های اروپایی را ناگزیر می‌کند برای نظم پساآمریکایی و اتخاذ سیاست دفاعی و خارجی مستقل‌تر آماده شوند.

تحلیل پیپ در این باره در میانه لفاظی‌های جنگ‌طلبانه رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر احتمال ازسرگیری حملات متجاوزانه علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور مطرح شده است. مقامات ایران طبق دستور مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که ایران برای پاسخ موثر، فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به تجاوزگری و همدستی با آن آماده است.

تهران همچنین هشدار داده است که برای پاسخ به حملات متجاوزانه گزینه‌های خود را گسترش داده است و از کشور‌های منطقه که میزبان منافع و تاسیسات نظامی آمریکایی هستند، خواسته برای متحمل نشدن پیامد‌های ایجاد ناامنی در منطقه، از همراهی با آتش‌افروزی آمریکا خودداری کنند.

در این میان، تلاش کشور‌های میانجی، از جمله قطر و پاکستان برای تنش‌زدایی در روابط تهران-واشنگتن از طریق تبادل پیام میان دو طرف و ارائه طرح‌هایی برای ازسرگیری مذاکرات، از جمله در موضوع برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. تهران تاکید کرده است بدون به‌اجرا درآمدن شروط هفت‌گانه ایران، پایان جنگ ممکن نیست و به دلیل قابل اعتماد نبودن «تعهدات کاغذی» واشنگتن، اعتمادسازی برای ازسرگیری مذاکرات نیازمند تضمین‌های عملی از سوی دولت ترامپ است.

برچسب ها: ترامپ ، آمریکا ، ایران
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