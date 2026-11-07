جوان آنلاین: حسین ساجدی‌نیا با بیان اینکه از ۱۵ مهرماه فعالیت سامانه‌های بارشی در کشور آغاز شده است، اظهار کرد: در روز‌های اخیر پنج استان در وضعیت قرمز هواشناسی قرار گرفتند و بارش‌ها حدود ۲۵ استان کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: از زمان اعلام پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی درباره وقوع ال‌نینو، قرارگاهی در سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل و با مشارکت وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و دستگاه‌های امدادی، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. همچنین دستورالعمل آمادگی برای بارش‌های پیش‌رو در شهریورماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ظرفیت نیرو‌های امدادی گفت: ۴۱ هزار تیم امدادی از سوی دستگاه‌های مختلف اعلام آمادگی کرده‌اند که ۱۸ هزار تیم در حال حاضر وارد عملیات شده‌اند. همچنین بیش از ۴۰ هزار دستگاه و تجهیزات امدادی برای مواجهه با شرایط جوی آماده شده و حدود ۲۶ هزار دستگاه نیز طی روز‌های اخیر فعال بوده‌اند.

ساجدی‌نیا با اشاره به بارش‌های اخیر در استان‌های لرستان و چهارمحال‌وبختیاری بیان کرد: بیشترین میزان بارش در این دو استان ثبت شده است. در پی بارش‌ها، برق حدود ۱۰۰ روستا در لرستان قطع شد که با اقدام سریع نیرو‌های وزارت نیرو، برق این مناطق وصل شد.

وی ادامه داد: در محدوده استان‌های لرستان و خوزستان نیز به دلیل فرونشست زمین و ریزش کوه، چند مسیر مسدود شد که با تلاش نیرو‌های امدادی بازگشایی شد و مسافران گرفتار در مسیر‌ها نیز با اتوبوس جابه‌جا شدند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و حضور دستگاه‌های اجرایی و امدادی در سراسر کشور، تلاش می‌کنیم آثار بارش‌ها و حوادث احتمالی به حداقل برسد و از وارد شدن آسیب به شهروندان جلوگیری شود.