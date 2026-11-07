کد خبر: 1389026
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۹
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فرانسه برای مقابله با اعتراضات ۷۰ هزار نیروی نظامی مستقر کرد

3 وزارت کشور فرانسه در آستانه برگزاری موج جدیدی از اعتراضات در پاریس و دیگر شهر‌های این کشور، از استقرار ۷۰ هزار نیروی نظامی خبر داد و درباره احتمال خشونت، مسدود شدن مسیر‌ها و تخریب اموال عمومی هشدار داد.

جوان آنلاین: آناتولی، فرانسه روز شنبه ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری را در سراسر این کشور مستقر می‌کند تا با موج جدید اعتراضات مقابله کند؛ اعتراضاتی که مقام‌های دولتی نسبت به احتمال بروز خشونت، ایجاد راه‌بندان و تخریب اموال عمومی در جریان تجمعات غیرمجاز هشدار داده‌اند.

به گزارش ایرنا، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز جمعه در یک نشست خبری از تدابیر امنیتی جدید خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت کشور روز شنبه منتشر کرد، بخش قابل توجهی از فراخوان‌های اعتراضی بدون رهبری رسمی یا نظارت اتحادیه‌های صنفی سازمان‌دهی شده‌اند و برخی از این فراخوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی با دعوت به خشونت و برهم زدن نظم عمومی همراه بوده‌اند.

مقام‌های فرانسوی در همین راستا، برگزاری تجمعات در برخی مراکز شهری را ممنوع اعلام کرده‌اند و از برگزارکنندگان اعتراضات دارای مجوز نیز خواسته‌اند مسیر‌های جایگزینی را برای راهپیمایی انتخاب کنند.

عملیات گسترده امنیتی در سراسر فرانسه شامل استقرار ۱۱۰ واحد نیرو‌های متحرک، ۲۵ خودروی زرهی «سنتور»، خودرو‌های آب‌پاش، بالگرد و پهپاد خواهد بود.

همچنین پلیس بازرسی‌هایی را در جاده‌ها، خطوط راه‌آهن و ایستگاه‌ها انجام می‌دهد تا اشیای خطرناکی را که ممکن است به‌عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرند، ضبط کند.

روزنامه لوموند گزارش داده است که قرار است تجمعات متعددی در نقاط مختلف فرانسه برگزار شود. در پاریس نیز گروه‌های دانشجویی و اتحادیه‌های کارگری قصد دارند از میدان جمهوری تا میدان ملت راهپیمایی کنند.

جنبش جلیقه‌زرد‌ها نیز به‌طور جداگانه برای تجمع در میدان کنکورد برنامه‌ریزی کرده است.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که از تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت خواهد کرد، اما در برابر آشوبگران و غارتگران واکنش قاطع نشان می‌دهد و این افراد بازداشت خواهند شد.

در هفته‌های اخیر، اعتراضات دانشجویی در نقاط مختلف فرانسه گسترش یافته و معترضان با مسدود کردن ورودی مدارس، نسبت به وضعیت آموزشی و کمبود امکانات و منابع اعتراض کرده‌اند.

این اعتراضات بخشی از یک روز اقدام اعتراضی سراسری در پنجم نوامبر بود که بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، ۵۷۵ هزار نفر در ۱۹۳ تجمع اعتراضی در سراسر کشور شرکت کردند. از این تعداد، ۶۵ هزار نفر در پاریس به خیابان‌ها آمدند.

برچسب ها: فرانسه ، موج اعتراضات ، خشونت
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