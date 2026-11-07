المشاط: عاملان کشتار زنان و کودکان یمن مجازات خواهند شد

رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تأکید بر انتقام خون شهدای این کشور، عربستان سعودی را به مجازات تهدید کرد.

جوان آنلاین: مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، امروز شنبه در واکنش به حمله اخیر عربستان سعودی به روستای الشریه در شهرستان بنی‌حشیش، تأکید کرد که انتقام خون شهدای یمنی را از عاملان این حمله خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، وی خطاب به شهدای یمن گفت: ما با همه شهدای ملت خود پیمان می‌بندیم که از قاتل زنان و کودکان، یعنی «شاخ شیطان»، انتقام بگیریم. المشاط همچنین تأکید کرد: عاملان این جنایات را به سزای اقداماتشان علیه مردم یمن خواهیم رساند.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن بازار‌ها و خانه‌های امن در یمن، این اقدامات را مشابه رفتار رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

عبدالسلام: عربستان غیرنظامیان را در بازار‌ها و روستا‌ها هدف قرار می‌دهد

محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت نجات ملی یمن، اعلام کرد که رژیم سعودی همچنان بازار‌ها و روستا‌های دور از خطوط درگیری را هدف قرار می‌دهد و غیرنظامیان را قربانی حملات خود می‌کند.

وی با اشاره به حمله اخیر به روستای «الشریه» در شهرستان بنی‌حشیش، واقع در شرق صنعا، گفت نیرو‌های سعودی علاوه بر هدف قرار دادن این روستا، امدادگران را نیز هدف حمله قرار داده و مانع دسترسی آنان به محل حادثه برای نجات آسیب‌دیدگان شده‌اند.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن همچنین به حمله روز گذشته به بازار «الحضاره» در شهرستان الوازعیه استان تعز اشاره کرد و گفت که این حمله به شهادت بیش از ۳۰ شهروند و مجروح شدن ده‌ها نفر دیگر منجر شده است.

حمله رژیم سعودی به روستای الشریه در شهرستان بنی‌حشیش، در شرق صنعا، در حالی صورت گرفت که بنا بر گزارش شبکه المسیره، شمار قربانیان این حمله به ۲۲ شهید و ۳۰ مجروح افزایش یافته است و بیشتر شهدا را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

همچنین گزارش‌ها از مجروح شدن ۲۰ نفر از کارکنان دفاع مدنی در جریان تلاش برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حکایت دارد. این حمله و هدف قرار گرفتن نیرو‌های امدادی، واکنش مقام‌ها و نهاد‌های سیاسی یمن را به دنبال داشته و دفتر سیاسی انصارالله نیز با محکوم کردن آن، بر ضرورت پاسخ‌گویی عاملان تأکید کرده است.