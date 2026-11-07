وزیر خارجه ایتالیا هدف حمله سایبری قرار گرفت

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه اعلام کرد مجرمان سایبری اطلاعات شخصی او را در دارک‌وب منتشر کرده‌اند و در پی دستیابی به اطلاعات بیشتری درباره او و خانواده‌اش هستند؛ اقدامی که به گفته وی، آنها را در معرض «تهدید‌ها و ارعاب‌های جدید» قرار داده است.

به گزارش مهر، تاجانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت عاملان این اقدام چند روز است اطلاعات او را منتشر می‌کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره او و نزدیکانش پیشنهاد پرداخت پول داده‌اند.

وی تأکید کرد: واکنش من بسیار ساده است؛ به هیچ وجه مرعوب نخواهم شد.

وزیر خارجه ایتالیا حمایت کشورش از اوکراین را دلیل هدف قرار گرفتن خود دانست و گفت موضع رم در قبال اوکراین، علت سیاسی این اقدام است. او افزود دفاع از حاکمیت، دموکراسی و استقلال اوکراین از نگاه این گروه‌های مجرم، خطرناک تلقی می‌شود.

تاجانی همچنین احتمال داد این تهدید‌ها تا حدی واکنشی به تدابیر امنیت سایبری وزارت خارجه ایتالیا در ماه‌های اخیر باشد.

به گفته وی، از اول ژانویه یک اداره ویژه امنیت سایبری در وزارت خارجه ایتالیا برای مقابله با نفوذ‌های سایبری از سوی بازیگرانی که اغلب به نهاد‌های دولتی متخاصم با این کشور مرتبط هستند، تأسیس شده است.

او با تأکید بر آمادگی عملیاتی ایتالیا و همکاری با متحدانش، اعلام کرد تقویت همکاری‌ها برای مقابله با تهدید‌های سایبری ادامه خواهد یافت.