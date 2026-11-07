کد خبر: 1389020
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

دفتر سیاسی انصارالله یمن: جنایت علیه مردم یمن بدون مجازات نمی‌ماند

3 دفتر سیاسی انصارالله یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنایت در روستای «الشریه» در شهرستان «بنی حشیش» (استان صنعا) به پرونده جنایات رژیم سعودی علیه ملت یمن افزوده می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنایت در روستای «الشریه» در شهرستان «بنی حشیش» (استان صنعا) به پرونده جنایات رژیم سعودی علیه ملت یمن افزوده می‌شود.

در این بیانیه آمده است: این جنایت میزان جنایتکاری عربستان سعودی را آشکار می‌کند. چنین جنایاتی به کارنامه مملوء از وحشی‌گری این رژیم طی ۱۲ سال گذشته افزوده می‌شود. حمله به منازل و محله‌های مسکونی و ریختن خون غیرنظامیان، نقض تمامی ارزش‌ها و اصول دینی، انسانی و اخلاقی است.

دفتر سیاسی انصارالله یمن تاکید کرد: خون یمنی برای رژیم سعودی ارزان نیست. جنایت آن علیه مردم یمن بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. تجاوز سعودی، از همان روز اول، تحت نظارت، هدایت و مشارکت آمریکا و اسرائیل بوده است. رژیم سعودی صرفاً ابزاری برای اجرای طرح‌های صهیونیستی است.

دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: ما از سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه می‌خواهیم که مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و به رژیم سعودی فشار بیاورند تا کشتار مردم ما را متوقف کند.

برچسب ها: انصارالله یمن ، صنعا ، عربستان سعودی
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