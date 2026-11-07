کد خبر: 1389019
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: وضعیت غزه لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی است

ق جنبش حماس با اشاره به شرایط غزه و جنگ و کشتار توسط صهیونیست ها بعلاوه بروز پدیده سیلاب در سایه سکوت بین المللی، این وضعیت را لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی دانست. 

جوان آنلاین: حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس ضمن قرائت بیانیه این جنبش تاکید کرد که وضعیت فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه و رنج و محنت مردم فلسطین در پی زیر آب رفتن چادرهای صدها خانواده آواره، لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی است که همچنان از وادار کردن رژیم صهیونیستی به لغو محاصره ظالمانه نوار غزه ناتوان مانده است.

وی افزود که مسئولیت این فاجعه انسانی، علاوه بر رژیم صهیونیستی، بر عهده نهادهای بین‌المللی از جمله نهاد موسوم به «شورای صلح» و «نیکولای ملادینوف» رئیس آن است که در انجام وظایف خود برای تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه و امدادی به نوار غزه ناکام مانده و در برابر جنایت محاصره بیش از دو میلیون فلسطینی ساکن این باریکه همچنان سکوت کرده است.

سخنگوی حماس خاطرنشان کرد که وخامت روزافزون اوضاع انسانی در نوار غزه ایجاب می‌کند که میانجی‌گران مسئولیت کامل خود را در قبال توافق‌های امضا شده بر عهده بگیرند و به‌ صورت جدی و مؤثر برای وادار کردن رژیم اشغالگر به اجرای تعهداتش اقدام کنند؛ تعهداتی که در رأس آن‌ها ورود کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات اسکان به میزان لازم و کافی قرار دارد تا از رنج و محنت مستمر مردم فلسطین کاسته شود.

قاسم همچنین از اتحادیه عرب خواست برای نجات نوار غزه از تداوم فاجعه انسانی، اقدامی فوری و مؤثر انجام دهد که با اصول و اهدافی که این اتحادیه بر پایه آن‌ها تأسیس شده، همخوانی داشته باشد و مسئولیت ملی و انسانی آن را در قبال ملت فلسطین منعکس کند.

سازمان امداد و نجات غزه امروز اعلام کرد که در پی بارندگی‌های شدید و وزش بادهای سهمگین، اردوگاه‌های آوارگان در مناطق مختلف نوار غزه زیر آب رفته و شمار زیادی از چادرهای آنان تخریب شده است.

این سازمان خاطرنشان کرد که از بامداد امروز، بیش از ۱۵۰۰ تماس اضطراری و درخواست کمک از سوی شهروندانی دریافت کرده که چادرهایشان در تمامی استان‌های نوار غزه بر اثر بارندگی و طوفان آسیب دیده است.

بر اساس این گزارش، در پی وزش بادهای شدید، بخشی از یک ساختمان در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه فروریخت، اما نیروهای امدادی موفق شدند ساکنان آن را تخلیه کنند.

مدیر سازمان امداد و نجات در استان غزه نیز با اشاره به وخامت شدید شرایط انسانی، خواستار تأمین فوری چادر برای خانواده‌های آواره شد و از جامعه جهانی درخواست کرد تجهیزات و امکانات ضروری را در اختیار نهادهای امدادی قرار دهد تا امکان نجات جان شهروندان فراهم شود.

سازمان امداد و نجات غزه با هشدار نسبت به وقوع فاجعه‌ای انسانی همزمان با آغاز فصل زمستان اعلام کرد که بارش شدید باران و وزش باد، شمار زیادی از چادرهای آوارگان را نابود کرده و چندین اردوگاه‌ را در سراسر این باریکه زیر آب برده است.

برچسب ها: حماس ، غزه ، حماس 
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