کد خبر: 1389016
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۳
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شناسایی بیش از ۹ هزار خودروی دارای سرعت بحرانی در ۳۴ روز

ث رئیس پلیس راه راهور فراجا، از شناسایی ۹۱۷۶ خودروی دارای سرعت بحرانی در ۳۴ روز اجرای طرح تشدید برخورد با رانندگان دارای سرعت بحرانی خبر داد.

جوان آنلاین: سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح عملکرد ۳۴ روزه اجرای «طرح تشدید برخورد با رانندگان دارای سرعت بحرانی» از ۱۰ مهر تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی و برخورد با رانندگانی که بیش از ۳۰ کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز محور رانندگی می‌کنند، در جاده‌های کشور به اجرا درآمده است.

وی افزود: از ابتدای اجرای این طرح تا ۱۳ آبان‌ماه، در مجموع ۹۱۷۶ خودروی دارای سرعت بحرانی در محورهای مواصلاتی ۱۵ استان کشور شناسایی شده‌اند. این طرح در استان‌های همدان، قم، اصفهان، لرستان، تهران، سمنان، مرکزی، البرز، گیلان، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، قزوین، خراسان رضوی، یزد و زنجان در حال اجراست.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برخورد با رانندگان متخلف تصریح کرد: از مجموع خودروهای شناسایی‌شده، ۶۴۳۲ خودرو متوقف شده‌اند و ۶۱۸۹ خودرو نیز مشمول توقیف ساعتی شده‌اند. همچنین برای ۷۸۸۹ خودرو اعمال قانون صورت گرفته است.

سردار محبی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۱۰۵ دستگاه خودروی دارای پلاک مخدوش شناسایی، متوقف و به پارکینگ منتقل شدند. همچنین ۱۸ دستگاه خودروی سرقتی کشف شد و در مجموع ۳۱۲ خودرو نیز به پارکینگ انتقال یافتند.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با تخلفات حادثه‌ساز خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح تشدید برخورد با رانندگان دارای سرعت بحرانی، کنترل رفتارهای پرخطر رانندگی، پیشگیری از تصادفات شدید و صیانت از جان کاربران جاده‌ای است. پلیس راه با رانندگانی که با سرعت‌های بسیار بالاتر از حد مجاز، ایمنی راه‌ها و جان سایر کاربران را به خطر می‌اندازند، با جدیت برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: راهور ، رئیس پلیس راهور ، خودرو
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