یحیی گل‌محمدی درخواست جذب وسلی ننکا، مربی دروازه‌بان‌های پیشین پرسپولیس را به فدراسیون فوتبال داده و اگر مجوزهای لازم اخذ شود، ننکا به تیم ملی امید اضافه می‌شود.

جوان آنلاین: وسلی ننکا، دروازه‌بان پیشین فوتبال برزیل و مربی دروازه‌بان‌های‌ پیشین باشگاه پرسپولیس، برای اضافه شدن به کادرفنی تیم ملی امید مطرح شده و اگر مجوزهای لازم صادر شود، او به جمع دستیاران یحیی گل‌محمدی اضافه خواهد شد.

ننکا پیشینه همکاری با باشگاه‌های العربی، الریان قطر و تیم ملی قطر را در کارنامه دارد. او در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس انتخاب شد و در دوران حضورش در این تیم، قهرمانی لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام ایران را تجربه کرد. پس از جدایی از پرسپولیس نیز به الریان قطر بازگشت و در ادامه به کادر فنی فولاد خوزستان در کنار گل‌محمدی پیوست.

تیم ملی فوتبال امید ایران با هدایت یحیی گل‌محمدی از تاریخ ۱۸ تا ۲۶ آبان در مرکز ملی فوتبال اردوی خود را برگزار می‌کند.