تایمز از کنارگذاشته شدن ایده افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی به ۶۴ تیم خبر داد.

جوان آنلاین: جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال ایده گسترش جام جهانی را کنار گذاشته است. این خبر را روزنامه بریتانیایی تایمز منتشر کرده است.

بر اساس گزارش این منبع، او این تصمیم را برای کاهش فشارها پس از رسوایی پیرامون طرح فروش سهمی از حقوق میزبانی جام جهانی گرفته است. بر این اساس اگر اینفانتینو دوباره به سمت رئیس فیفا انتخاب شود، برای گسترش جام جهانی، چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی، فشار نخواهد آورد.

چند ماه پیش تایمز گزارش داد که اینفانتینو از طرح کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کونمبول) برای گسترش جام جهانی ۲۰۳۰ به ۶۴ تیم حمایت کرده است. او امیدوار بود به تیم‌های بیشتری شانس حضور در جام جهانی بدهد و با این استراتژی، حمایت گسترده‌تری از کشورها را برای به دست آوردن آرای لازم جهت حفظ موقعیتش جلب کند.

پس از جام جهانی ۲۰۲۶، مشخص شد که اینفانتینو می‌خواهد شرکتی برای نظارت بر مسابقات برتر مردان و زنان این سازمان ایجاد کند. او معتقد بود که ایجاد «فیفا فوروارد اینترپرایز» درآمدهای فدراسیون‌های عضو فیفا را افزایش می‌دهد و به توسعه فوتبال در سراسر جهان کمک می‌کند. این اقدام به طور گسترده مورد انتقاد و محکومیت مقامات، فدراسیون‌ها و سازمان‌های دیگر قرار گرفت و موقعیت اینفانتینو را خدشه‌دار کرد.

در واقع پیشنهاد اینفانتینو توسط اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (کونکاکاف)، کنفدراسیون فوتبال آسیا (ای‌اف‌سی) و کونمبول رد شد.

انتخابات بعدی فیفا در مارس ۲۰۲۷ (اسفند ۱۴۰۵) در مراکش برگزار می‌شود و اینفانتینو امیدوار است دوباره بدون رقیب به عنوان رئیس فیفا انتخاب شود.