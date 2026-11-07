جوان آنلاین: روزنامه ترکیه ای جمهوریت در گزارشی تاکید کرد که آنکارا از مقامات رژیم صهیونیستی برای شرکت در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به «کاپ ۳۱» دعوت نکرده است و انتظار نمی رود این رژیم در سطح بلندپایه در این نشست حضور داشته باشد. همچنین حضور هیئت رژیم صهیونیستی در مذاکرات این کنفرانس نیز بعید ارزیابی می شود.

بر اساس این گزارش، نشست مذکور از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در شهر آنتالیا برگزار می شود و سی و یکمین نشست اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی است.

هفته گذشته اعلام شد که نمایندگان ۱۹۶ کشور و نزدیک به ۳۰۰ وزیر در این نشست شرکت خواهند کرد.

یک منبع در گفتگو با جمهوریت تاکید کرد که با وجود امکان حضور هیئت فنی اسرائیل در چارچوب سازوکار سازمان ملل به دلایل امنیتی انتظار نمی رود نمایندگان رژیم صهیونیستی در این نشست حاضر شوند.

جمهوریت همچنین به حضور رئیس رژیم در نشست تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (سیکا) در باکو طی ماه گذشته اشاره کرد و نوشت که در جریان سخنرانی هرتزوگ، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه سالن را ترک کرد.