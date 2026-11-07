کد خبر: 1389001
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

زلنسکی: توافق بزرگ ترامپ می‌تواند خطرناک باشد

ق رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید توافق پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان جنگ روسیه و اوکراین ممکن است پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد توافق بزرگی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از آن برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین سخن گفته، می‌تواند خطرناک باشد.

زلنسکی با اشاره به اینکه از تمام جزئیات چارچوب احتمالی این توافق اطلاع ندارد، گفت: برای من موضوع ساده‌ای نیست و می‌تواند خطرناک باشد.

ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تأیید کرد که با کریل دیمیتریف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه دیدار کرده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره محتوای این دیدار گفت نمی‌تواند جزئیات آن را فاش کند، اما از شکل‌گیری توافقی بزرگ خبر داد که به گفته او، فراتر از اوکراین خواهد بود و حتی ممکن است تمام اروپا را دربرگیرد.

رئیس‌جمهور اوکراین در این مصاحبه گفت پیشنهادها و مذاکرات متعددی در جریان است که برخی از آنها مفید و بسیار مهم هستند. وی همچنین از برقراری آتش‌بس در اوکراین و سپس کاهش تنش‌ها حمایت کرد.

زلنسکی با اشاره به موضع مسکو گفت: هنوز هیچ نشانه‌ای از سوی روسیه ندیده‌ایم که نشان دهد این کشور آماده انجام اقدامی است. به همین دلیل این وضعیت خطرناک است.

وی افزود روسیه زمانی که تمایلی به گفت‌وگو درباره حل‌وفصل جنگ ندارد، تلاش می‌کند مذاکرات را به موضوع ایجاد ساختار امنیتی جدید در اروپا بکشاند؛ موضوعی که به اعتقاد او برای همه کشورهای اروپایی و به‌ویژه اتحادیه اروپا خطرناک است.

زلنسکی با اشاره به کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ که در آن قدرت‌های متحد درباره نظم پس از جنگ جهانی دوم در اروپا گفت‌وگو کردند، تأکید کرد: ما خواهان یالتا یا یالتای دوم نیستیم و آماده نیستیم که روسیه کشور ما را تقسیم کند.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را از اصول اساسی هر کشور مستقل دانست و گفت احترام همسایگان به این اصول برای تبدیل شدن یک کشور به کشوری آزاد و دموکراتیک ضروری است.

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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