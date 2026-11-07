هگست در سایه استیضاح؛ تاوان جنگ علیه ایران

در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در سایه استیضاح قرار گرفته است.

جوان آنلاین: شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و افزایش انتقادها از عملکردش در جنگ با ایران، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی با شعار «می‌ایستیم و می‌جنگیم» از خود دفاع کرد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران درخواست‌ها برای استیضاح او را تقویت نموده است.

در حالی که ترامپ همچنان از هگست حمایت می‌کند، توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه منتقد ترامپ، قصد دارد هفته آینده طرح استیضاح وزیر جنگ را در مجلس نمایندگان مطرح کند.

دموکرات‌ها نیز با انتقاد از عملکرد هگست، او را مانعی برای پیشبرد بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری دولت دانسته‌اند.

سی‌ان‌ان می‌نویسد شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان و مخالفت افکار عمومی با جنگ ایران، موقعیت سیاسی هگست را بیش از گذشته متزلزل کرده است.

در شرایطی که جنگ علیه ایران به اصلی‌ترین دلیل شکست شدید جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شده است و افرادی چون جی دی ونس و پسر ارشد ترامپ نیز به جرگه منتقدین جنگ پیوسته‌اند، ترامپ با رد برخی گزارش‌ها، گفت که قصد برکناری پیت هگست را ندارد و از عملکرد او تعریف کرد.

او مقابل خبرنگاران اعلام کرد قصد ندارد پیت هگست، وزیر جنگ این کشور را از سمت خود برکنار کند؛ ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال جایگزینی هگست گفت: «خیر، فکر می‌کنم او کارش را بسیار خوب انجام می‌دهد.»

در همین حال، پیت هگست که این روزها پس از شکست جمهوری‌خواهان مورد خشم آن‌ها قرار گرفته است، بار دیگر سلاح هسته‌ای را بهانه حمله نظامی به ایران، معرفی کرد.

او ادعا کرد: «وقتی می‌گوییم که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، واقعاً این را می‌گوییم و ما تمام تلاش خود را برای تضمین این موضوع به کار خواهیم بست».

هگست افزود: «تلاش برای کنار زدن رئیس جمهور ترامپ موثر نبود.این کار درمورد من هم موثر نخواهد بود. آنها به من حمله می‌کنند. این کار جواب نخواهد داد. ما عقب‌نشینی نخواهیم کرد».

تلاش وزیر جنگ آمریکا برای توجیه جنگ ایران در حالی است که رسانه‌های آمریکایی پنجشنبه گذشته گزارش دادند با بازگشت نمایندگان کنگره به واشنگتن در هفته آینده، پیت هگست با تهدید جدی و فراحزبی استیضاح مواجه خواهد شد؛ چرا که جمهوری‌خواهان در پی شکست ویرانگر خود در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه، به شدت خشمگین هستند.

در این راستا چند نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به فاکس نیوز دیجیتال گفته‌اند که معتقدند قطعنامه استیضاح هگست می‌تواند به سرعت و حتی در هفته آینده به تصویب برسد. یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه صریحاً گفت: «کار او تمام است.»

جمهوری‌خواهان معتقدند ترامپ باید مسئولیت شکست انتخاباتی میان‌دوره‌ای را به گردن پیت هگست بیندازد؛ زیرا او مسئولیت مدیریت جنگ با ایران را بر عهده داشته است.

همچنین این استدلال مطرح شده است که ترامپ باید همین حالا هگست را برکنار کند؛ زیرا سال آینده، با در اختیار گرفتن کنترل سنا از سوی دموکرات‌ها، احتمال تأیید گزینه بعدی او برای ریاست پنتاگون بسیار اندک خواهد بود.

در کنار درخواست‌ها برای برکناری هگست، این احتمال نیز مطرح شده است که ترامپ پیش از آنکه وزیر جنگ استیضاح شود، او را از سمتش کنار بگذارد. توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه منتقد ترامپ، امیدوار است با بازگشت کنگره در هفته آینده، رأی‌گیری درباره استیضاح وزیر جنگ را به جریان بیندازد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که واکنش منفی رأی‌دهندگان به جنگ بسیار نامحبوب آمریکا علیه ایران در رقم خوردن این فاجعه انتخاباتی نقش داشت.

انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ به شکستی فراگیر برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تبدیل شد. دموکرات‌ها نه‌تنها در رقابت‌های ملی، بلکه در ایالت‌هایی که سال‌ها پایگاه مطمئن جمهوری‌خواهان محسوب می‌شدند نیز پیشروی کردند. شکست نامزدهای مورد حمایت ترامپ، از دست رفتن کرسی‌های مهم و ناکامی در حفظ نفوذ در میان رأی‌دهندگان روستایی و لاتین‌تبار نشان می‌دهد که موج انتخاباتی این دوره فراتر از یک جابه‌جایی معمول در کنگره بوده و به رد آشکار عملکرد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تبدیل شده است.